Betrunkener Brite verletzt Unschuldigen bei irrtümlicher Racheaktion

Nach einem Raubüberfall in Wien-Favoriten griff ein 49-jähriger Brite irrtümlich einen Unbeteiligten mit einer zerbrochenen Flasche an und verletzte ihn am Hals. Die Polizei ermittelt gegen beide Seiten.

Ein 49-jähriger Brite ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten Opfer eines Raubüberfall s geworden. Die Tat ereignete sich gegen 2:30 Uhr am Keplerplatz, einem belebten Knotenpunkt im zehnten Wiener Gemeindebezirk.

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer wurde der Mann von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert. Diese schlugen und traten auf ihr Opfer ein, bevor sie ihm sein Mobiltelefon und seine Geldbörse raubten. Anschließend flüchteten die Verdächtigen unerkannt in der Dunkelheit. Die alarmierten Polizeibeamten begannen sofort mit der Fahndung, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb.

Der 49-Jährige erlitt durch die Attacke Prellungen und Schürfwunden, lehnte aber zunächst eine medizinische Versorgung ab. Doch die Geschichte nahm eine unerwartete Wendung. Nachdem der Brite sich von dem Überfall erholt hatte und wieder aufgestanden war, entdeckte er eine zerbrochene Glasflasche auf dem Gehsteig. In einem offenbar emotionalen Ausnahmezustand hob er die Scherbe auf und stürmte auf einen Mann zu, der in der Nähe stand.

Nach Angaben des Briten habe er fälschlicherweise angenommen, dass dieser Unbeteiligte etwas mit dem Raub zu tun habe. Er attackierte den arglosen Passanten mit der Flasche und fügte ihm eine Schnittwunde am Hals zu. Die Berufsrettung Wien wurde umgehend gerufen und versorgte das Opfer notfallmedizinisch, bevor es in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr, die Verletzung war aber dennoch schwerwiegend.

Die Polizei nahm den 49-jährigen Briten vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung ein. Ihm wird zudem zur Last gelegt, eine gefährliche Handlung begangen zu haben, die hätte tödlich enden können. Parallel dazu laufen die Ermittlungen gegen die unbekannten Räuber, die den Vorfall auslösten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht auf Sonntag am Keplerplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Favoriten zu melden. Der Vorfall wirft auch Fragen nach der Sicherheit im Bezirk auf, denn der Keplerplatz ist nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein sozialer Brennpunkt mit erhöhter Kriminalitätsbelastung. Die Polizei hat ihre Präsenz in dem Gebiet verstärkt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Für den Briten und seinen unschuldigen Angriffen endete die Nacht im Polizeigewahrsam beziehungsweise im Krankenhaus - ein fatales Missverständnis mit ernsten Folgen





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