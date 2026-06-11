Betrugsversuch bei Invaliditätspension: 60-Jährige vor Gericht in Ried

Eine Frau aus dem Bezirk Braunau steht wegen schweren Betruges vor Gericht, da sie versuchte, durch gefälschte medizinische Gutachten eine hohe Invaliditätspension für ihren Ehemann zu erschleichen.

Am heutigen Donnerstag steht das Landesgericht Ried vor einer Aufgabe, die über die alltäglichen Routinefälle der Justiz hinausgeht. Auf der Anklagebank befindet sich eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau, die sich nun den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft stellen muss.

Im Kern geht es um den Tatvorwurf des schweren Betruges, ein Delikt, das im juristischen Sinne eine erhebliche Intensität aufweist. Die Angeklagte muss sich damit auseinandersetzen, dass ihr eine bewusste Täuschung staatlicher Stellen vorgeworfen wird. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass für die Frau bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt. Das bedeutet, dass sie so lange als unschuldig zu betrachten ist, bis die Richterin am Landesgericht eine fundierte Entscheidung auf Basis der vorgelegten Beweise getroffen hat.

Der Prozess, der für den Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr angesetzt ist, wird klären, ob die Frau tatsächlich die strategische Urheberin einer betrügerischen Handlung war oder ob die Beweislast der Anklage nicht ausreicht. Die Einzelheiten der Anklage zeichnen das Bild eines kalkulierten Versuchs, das System der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Oberösterreich zu manipulieren.

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll die Beschuldigte im Februar 2025 gezielt Dokumente eingereicht haben, die auf den ersten Blick legitim wirkten, jedoch bei genauerer Prüfung als Fälschungen entlarvt wurden. Konkret geht es dabei um einen verfälschten Ambulanzbrief sowie ein manipuliertes neuropsychologisches Gutachten. Diese Dokumente sind in der Regel essenziell, um den gesundheitlichen Zustand eines Antragstellers objektiv zu belegen und die Notwendigkeit einer Invaliditätspension zu rechtfertigen.

Ziel dieses Vorgehens soll es gewesen sein, eine lebenslange finanzielle Unterstützung in Form einer Pension für den Ehemann der Frau zu erwirken. Der finanzielle Schaden, der der PVA entstanden wäre, falls die Täuschung erfolgreich gewesen wäre, wird auf eine Summe von rund 174.000 Euro geschätzt. Diese hohe Summe erklärt auch, warum die Staatsanwaltschaft hier von einem schweren Betrug spricht, da die wirtschaftliche Dimension des versuchten Delikts weit über einen geringfügigen Betrag hinausgeht.

Eine besondere Wendung nahm dieser Fall bereits vor dem aktuellen Prozess, da die rechtliche Aufarbeitung in zwei Etappen verlief. Zunächst stand nicht die Frau, sondern ihr Ehemann im Fokus der Ermittlungen. Er war bereits angeklagt und musste sich den Vorwürfen stellen, dass er versucht habe, unrechtmäßige Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem zu beziehen. In einer überraschenden Entwicklung führte die Hauptverhandlung gegen den Ehemann jedoch zu einem anderen Ergebnis: Er wurde rechtskräftig freigesprochen.

Der Grund für diesen Freispruch war jedoch nicht notwendigerweise die absolute Unschuld im Sinne einer fehlenden Tat, sondern vielmehr die Erkenntnis des Gerichts, dass die Beweislage sich verschoben hatte. Während des Prozesses erhärtete sich nämlich der Verdacht, dass nicht der Ehemann selbst, sondern seine Frau die treibende Kraft hinter den gefälschten Dokumenten gewesen sein könnte. Damit wurde der Ehemann aus der Schusslinie genommen, während die Frau nun zur Hauptbeschuldigten in diesem komplexen Fall wurde.

Die rechtlichen Konsequenzen für die 60-Jährige sind nun erheblich. Sollte das Gericht die Vorwürfe des schweren Betruges als erwiesen ansehen, droht ihr eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Die Justiz sieht hierin ein Signal gegen den Missbrauch von Sozialleistungen, die für Menschen gedacht sind, die tatsächlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage sind, am Erwerbsleben teilzunehmen. Betrugsversuche dieser Größenordnung untergraben nicht nur die finanziellen Ressourcen der Versicherungsträger, sondern verletzen auch das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit.

Die Richterin am Landesgericht Ried wird nun prüfen müssen, inwieweit die Frau wissentlich und vorsätzlich gehandelt hat und ob die vorgelegten Beweise für die Urkundenfälschung und die Täuschungsabsicht ausreichend sind. Der Ausgang des heutigen Prozesses wird zeigen, ob die Beweise aus der vorangegangenen Verhandlung gegen den Ehemann nun ausreichen, um die Frau zu einer Verurteilung zu führen





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