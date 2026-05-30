Betrugsversuch an 90-Jährigem in Wien gestoppt

Ein 90-jähriger Pensionist in Wien ist einem Betrugsversuch rechtzeitig entgangen, dank der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin. Ein falscher Polizist hatte den Mann telefonisch kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben, um ihn um 15.000 Euro zu bringen.

Ein 90-jähriger Pensionist in Wien ist einem Betrugsversuch rechtzeitig entgangen, dank der Aufmerksamkeit einer Bank mitarbeiterin. Ein falscher Polizist hatte den Mann telefonisch kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben, um ihn um 15.000 Euro zu bringen.

Der Senior wurde aufgefordert, das Geld von seinem Konto abzuheben, unter dem Vorwand einer laufenden Festnahme. Ein angeblicher 'Kollege' sollte ihn dabei begleiten. Kurz darauf erschien ein Mann, der eine Kopfbedeckung mit der Aufschrift 'Polizei' trug und einen vermeintlichen Dienstausweis vorzeigte. Gemeinsam begab man sich zu einer Bankfiliale im dritten Bezirk.

Die Bankmitarbeiterin wurde jedoch misstrauisch, als der 90-Jährige angab, das Geld für eine wartende Person beheben zu sollen. Sie verständigte umgehend den Polizeinotruf und verhinderte so die Auszahlung. Der Täter ist bisher unbekannt und die Polizei sucht nach ihm





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