Betrugsmasche mit gefälschten Smartphones und Smartwatches aufgedeckt

Die Polizei warnt vor Betrügern, die in Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten gefälschte Markenhandys und Smartwatches anboten. Ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde als Hauptverdächtiger identifiziert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.250 Euro.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die gefälschte Markenhandys und Smartwatches an öffentlichen Orten und in Lokalen in Niederösterreich , der Steiermark und Kärnten verkaufen. In den Gemeinden Purkersdorf und Gablitz wurden bereits mehrere Betrug sfälle registriert, die zu einer umfassenden Ermittlung führten.

Die Kriminaldienstgruppe Purkersdorf, in Kooperation mit verschiedenen Polizeiinspektionen, konnte einen 42-jährigen rumänischen Staatsbürger als Hauptverdächtigen identifizieren. Die Betrüger agierten auf offener Straße und in Gastronomiebetrieben, wo sie hochwertige Smartphones und Smartwatches bekannter Marken zum Verkauf anboten. Diese Angebote wurden stets von gefälschten Rechnungen begleitet, die auf den ersten Blick authentisch wirkten. Die Opfer erkannten erst nach dem Kauf, dass sie betrügt wurden, da die erworbenen Geräte Fälschungen waren.

Bisher konnten sieben Betrugstaten nachgewiesen werden, die sich auf Purkersdorf, Gablitz, Klagenfurt, St. Veit am Vogau, Feldkirchen bei Graz und Felixdorf verteilen. Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf etwa 2.250 Euro. Die Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Eggendorf (Wiener Neustadt), Kalsdorf bei Graz, Straß in der Steiermark und Viktring am Wörthersee (Kärnten) unterstützt wurden, waren äußerst aufwendig und erforderten eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden. Der Verdächtige wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Steiermark festgenommen.

Die Polizei betont die Wichtigkeit der Vorsicht beim Kauf von Elektronikartikeln, insbesondere wenn diese zu ungewöhnlich niedrigen Preisen angeboten werden. Besonders kritisch sind Angebote an nicht autorisierten Verkaufsstellen wie öffentlichen Plätzen oder in Lokalen. Die Überprüfung der Echtheit von Rechnungen ist unerlässlich, da gefälschte Dokumente oft schwer von Originalen zu unterscheiden sind. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde über den Fall informiert und hat Anzeige wegen gewerbsmäßigen und schweren Betrugs erstattet.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um mögliche weitere Geschädigte zu identifizieren und das Ausmaß der Betrugsmasche vollständig zu erfassen. Die Polizei rät dazu, im Zweifelsfall auf den Kauf zu verzichten und stattdessen auf vertrauenswürdige Händler zurückzugreifen. Es ist ratsam, die IMEI-Nummer des Geräts zu überprüfen und diese mit der auf der Verpackung und der Rechnung vergleichen.

Zudem sollte man sich bewusst sein, dass ein Preis, der zu gut erscheint, um wahr zu sein, in der Regel auch einer ist. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Angebote umgehend zu melden





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Betrug Smartphones Smartwatches Fälschungen Polizei Niederösterreich Steiermark Kärnten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spannungen im Persischen Golf: Iran meldet Einnahmen aus der Straße von HormusDie Lage um die Straße von Hormus eskaliert. Der Iran gibt bekannt, erste Einnahmen aus Gebühren für die Passage zu erhalten, während die USA verstärkt Schiffe kontrollieren, die iranisches Öl transportieren sollen. Die Meerenge bleibt ein zentraler Konfliktherd, insbesondere im Kontext des Konflikts zwischen Israel, den USA und dem Iran.

Read more »

Schritte zählen kann Ihre Beziehung rettenDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse.

Read more »

EU-Gipfel in Nikosia: Milliarden für die Ukraine und die Frage des EU-ZusammenhaltsDer EU-Gipfel in Nikosia konzentriert sich auf die finanzielle Unterstützung der Ukraine, doch ein Europaexperte warnt vor Risiken für den Zusammenhalt der Union. Die Wahl in Ungarn und das Einstimmigkeitsprinzip spielen dabei eine zentrale Rolle.

Read more »

USA und EU schmieden Partnerschaft zur Reduzierung der Abhängigkeit von China bei kritischen MineralienDie USA und die EU unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern und die eigene Versorgungssicherheit zu stärken. Die Partnerschaft umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von der Exploration bis zum Recycling.

Read more »

Die Sprache der Bäume: Ein Künstler und seine Botschaft für die ZukunftDer Künstler Franz Starkl versteht Bäume als Kommunikationspartner und gestaltet mit ihnen lebendige Kunstwerke. Er plädiert für eine neue Wertschätzung der Natur und ein Denken in Generationen.

Read more »

Wien-Meidling: 'Horror-Haus' – Mängel weiterhin nicht behobenTrotz Anordnung der Schlichtungsstelle zur Behebung lebensgefährlicher Mängel im 'Horror-Haus' in Wien-Meidling sind die Zustände für die Bewohner weiterhin katastrophal. Die Frist ist verstrichen, Arbeiter sind nicht erschienen und die KPÖ fordert die Ersatzvornahme durch die Stadt.

Read more »