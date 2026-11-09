Betrüger nutzen Asbest-Sanierung in Szombathely aus

In der ungarischen Stadt Szombathely geben sich Betrüger als Unternehmer aus und verlangen Vorauszahlungen für Sanierungen nach dem Asbest-Skandal.

Der Asbest-Skandal um belasteten Schotter aus burgenländischen Steinbrüchen zieht weitere Kreise. In der grenznahen ungarischen Stadt Szombathely (Steinamanger) nutzen mutmaßliche Betrüger die laufenden Sanierungsarbeiten aus, um Hausbesitzer zu täuschen.

Auslöser war die Entdeckung asbesthaltigen Materials im Straßenbau. Mehrere Steinbrüche im Burgenland wurden behördlich gesperrt, belasteter Schotter gelangte auch nach Ungarn und wurde dort unter anderem für Straßen verwendet.

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Asbesthaltiger Schotter aus dem Burgenland in Szombathely

In Szombathely wurden hohe Konzentrationen von Asbestfasern in der Luft festgestellt. Die Stadt leitete daraufhin umfangreiche Maßnahmen ein, um die betroffenen Straßen zu sanieren und die Gesundheitsgefahr einzudämmen.

Genau diese Arbeiten machen sich die mutmaßlichen Betrüger nun offenbar zunutze. Nach bisherigem Kenntnisstand stehen die Männer jedoch nicht in Verbindung mit dem ursprünglichen Asbest-Skandal.

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Verdächtige Gruppe täuscht Bauarbeiten vor

Am Wochenende wurde im Süden von Szombathely eine verdächtige Gruppe entdeckt. Anwohner verständigten den zuständigen Kommunalpolitiker Kálmán Tóth, der sich daraufhin an den Einsatzort begab.

Vor Ort bot sich Kálmán Tóth ein ungewöhnliches Bild: Drei Männer in gelben Warnwesten brachen mit Schaufeln den Beton vor einer Hauseinfahrt auf. Offenbar wollten sie den Eindruck erwecken, bereits mit Sanierungsarbeiten begonnen zu haben.

Auf Nachfrage erklärten die Männer, selbstständige Unternehmer zu sein. Einen konkreten Auftraggeber konnten sie laut Kálmán Tóth jedoch nicht nennen, Fragen zu ihrer Herkunft und zu den angebotenen Leistungen blieben unbeantwortet.

Als ein vierter Mann mit einem Lieferwagen auftauchte, zeigte sich, dass sich darin weder Asphalt noch Beton oder die nötigen Maschinen befanden. Lediglich drei Schaufeln wurden später auf die Ladefläche geworfen.

Der vierte Mann filmte den Kommunalpolitiker mit seinem Handy und beteuerte laut Kálmán Tóth wiederholt, dass die Gruppe weder aus Betrügern noch aus Kriminellen bestehe. Kurz darauf packten die Männer ihre Sachen zusammen und verschwanden.

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Kálmán Tóth konnte den Lieferwagen samt Kennzeichen fotografieren. Die Männer sollen Hausbesitzern Sanierungsarbeiten angeboten und dafür Vorauszahlungen verlangt haben, ohne die versprochenen Leistungen erbringen zu können.

Kálmán Tóth warnt vor der Betrugsmasche

Kálmán Tóth warnt eindringlich davor, dass mutmaßliche Betrüger gezielt Gegenden mit tatsächlichen Straßenarbeiten aufsuchen. Dadurch entsteht bei Anwohnern schnell der Eindruck, im offiziellen Auftrag tätig zu sein.

Laut Kálmán Tóth könnten die Arbeiten an einer Hauseinfahrt bei entsprechender Ausstattung innerhalb weniger Stunden erledigt werden. Die Materialkosten bezifferte er auf rund 20.000 bis 25.000 Forint, etwa 50 bis 65 Euro, hinzu kämen vergleichbare Arbeitskosten.

Die aufgetauchte Gruppe verfügte jedoch nicht einmal über die nötigen Materialien. Der Politiker appelliert deshalb an die Bevölkerung, bei unangekündigten Angeboten besonders vorsichtig zu sein.

Wer auf eine solche Masche stößt, soll den Vorfall möglichst dokumentieren und den Behörden melden. Für die Bewohner von Szombathely ist der Asbest-Skandal damit um eine unangenehme Facette reicher, während die Stadt die belasteten Straßen sicher machen will.