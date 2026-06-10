Betrug mit Sozialleistungen: 40 Millionen Euro Schaden seit 2018 und spektakuläre Einzelfälle

Österreich ermittelt in hunderten Fällen von Sozialleistungsbetrug. Ein盲 daily盲 Mann, der sich blind stellte, verursachte allein über 220.000 Euro Schaden. Besonders hoch ist der Schaden durch falsche Pflegegeldanträge. Eine Taskforce des Bundeskriminalamts und der Datenabausch mit Sozialversicherungsträgern sollen helfen.

In einer aufsehenerregenden Entwicklung wurden zahlreiche Fälle von Sozialleistungsbetrug in Österreich aufgedeckt, wobei sich der Gesamtschaden seit 2018 auf rund 40 Millionen Euro beläuft. Besonders hervorzuheben ist ein spektakulärer Einzelfall, bei dem ein Mann vortäuschte, blind zu sein, um anschließend in einer Fernsehsendung aufzutreten.

Gemeinsam mit einer Rechtsvertreterin fuhr er zur Talkshow, wobei die Anwältin angab, ihm den Weg erklärt zu haben, da er ja angeblich nichts sehen könne. Dieser einzelne Vorfall verursachte einen finanziellen Schaden von über 220.000 Euro. Ein Schwerpunkt der kriminellen Aktivitäten liegt in Niederösterreich, wo häufig Betrug beim Arbeitslosengeld verübt wird. Laut den Ermittlern verursachen jedoch falsche Angaben beim Pflegegeld den größten finanziellen Schaden.

Um die Verfolgung solcher Delikte zu verbessern, hat das Bundeskriminalamt bereits 2018 eine spezielle Taskforce eingerichtet. Seit zehn Jahren bestehen zudem in allen Bundesländern eigene Spezialeinheiten, die sich mit dieser Art von Kriminalität befassen. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist der enge Austausch zwischen Polizei und den Sozialleistungsträgern wie der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Beamten-Versicherungsanstalt (BVA) oder dem Arbeitsmarktservice (AMS). Nur durch den gegenseitigen Datenabgleich könne man große Chancen nutzen, um solche Betrügereien aufzudecken, so Pfandler gegenüber ORF Niederösterreich





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