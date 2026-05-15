This news text highlights the best upcoming events in Vienna and Graz, including the Storytelling Festival in Graz, the Productivitiy-focused Arbeitsfilmfestival in Vienna, and the 75th anniversary celebrations of the Wiener Festwochen with Patti Smith. It also mentions Calle Libre, Vienna Digital Cultures Festival, and a showcase of works by Autodidakts in the Wiener Fotoarsenal.

In Graz geht das Storytelling Festival ins Finale, in Wien hinterfragt das Arbeitsfilmfestival die Produktivität: die besten Veranstaltungen der kommenden Woche. Wenn die Wiener Festwochen wieder zur Eröffnungsshow laden, ist diesmal ein besonderer Ehrengast dabei: Patti Smith kommt zu den 75-Jahr-Feierlichkeiten des Festivals und bleibt nach dessen Start auch noch eine Zeit lang da, sie tritt auch bei zwei weiteren Veranstaltungen auf.

Auf den Straßen Wiens entsteht beim Festival Calle Libre währenddessen neue Street Art, bei der Arbeit daran kann man zusehen. In die Kinos ziehen Filme zum Thema Arbeit ein und im Wiener Fotoarsenal ist eine Doppeleröffnung angesagt, dort beginnt neben dem Vienna Digital Cultures Festival auch eine Schau, die das erfrischende Schaffen von Autodidakten in den Fokus rückt. Und sollten Sie das Storytelling Festival in Graz besuchen wollen, machen Sie es jetzt, denn es heißt zum letzten Mal: "Graz erzählt".

Wir haben die spannendsten Veranstaltungen vom 16. bis 22. Mai für Sie zusammengetragen. Das Beste aus Theater, Pop, Kunst, Klassik, Film und mehr: Die "Schaufenster"-Kulturwoche versorgt Sie jeden Freitag aufs Neue mit Tipps, welche Veranstaltungen aus allen kulturellen Sparten besonders sehenswert sind





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