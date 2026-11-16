Best-Recruiters-Studie: Bias und Remote Work prägen Arbeitsmarkt

Die Best-Recruiters-Studie deckt Diskriminierung und Remote-Work-Trends auf. Ergebnisse zeigen Ungleichbehandlung von Bewerbern und Bedeutung von Sinnhaftigkeit für Arbeitgeber.

Die aktuelle Best-Recruiters-Studie hat gravierende Ungleichheiten im österreichischen Rekrutierungsprozess offenbart. Unternehmen werben intensiv um Lehrlinge, doch erfahrene Fachkräfte erhalten bei nur 18 Prozent der Arbeitgeber gezielte Informationen. Diese Diskrepanz wird durch bewusste und unbewusste Vorurteile verstärkt, wie ein Test mit identischen Lebensläufen unter unterschiedlichen Namen und äußerlichen Merkmalen deutlich macht.

Diskriminierung durch Namen und Kopftuch

Die Studie untersuchte den Einfluss von Aussehen und Namen auf die Einladung zu Vorstellungsgesprächen. Zwei fiktive Bewerberinnen mit exakt gleichem Lebenslauf, Sara Al-Hassan und Marissa Grander, wurden denselben Stellenanzeigen ausgesetzt. Der einzige Unterschied bestand im Namen sowie darin, dass Al-Hassan auf dem Bewerbungsfoto ein Kopftuch trug. Während Marissa Grander von neun Arbeitgebern eingeladen wurde, erhielt Sara Al-Hassan nur eine einzige Einladung.

Also read Studie: Viele Deutschen ärger über automatische Smartphone-Bildoptimierung

Diese Ergebnisse belegen, dass Bewerbende mit gleichen Qualifikationen nicht automatisch gleichbehandelt werden. Der Studienleiter Christian Pasteka führt dies auf Unconscious Bias zurück. Arbeitgeber werden aufgefordert, das Bewusstsein ihrer Mitarbeitenden für solche unbewussten Faktoren zu schärfen, um Diskriminierung bereits im papierbasierten Bewerbungsprozess zu vermeiden.

Demografischer Wandel und Zielgruppen

Lehrlinge finden bei zwei von drei Arbeitgebern spezifische Informationen, was die strategische Ausrichtung auf junge Talente widerspiegelt. Jedoch bleibt die Zielgruppe der Quereinsteiger vernachlässigt, da nur elf Prozent der Seiten dies thematisieren. Johannes Kopf, Vorstand des AMS, betont die Notwendigkeit, trotz des Fokus auf Lehrlinge auch andere Gruppen im Blick zu behalten.

Advertisement

Kopf argumentiert, dass erfahrene Arbeitskräfte und Quereinsteiger wertvolle Kompetenzen mitbringen. Wer heute erfolgreich Fachkräfte gewinnen will, müsse breiter denken und Offenheit für unterschiedliche Biografien zeigen. Gezielte Weiterbildung und attraktive Entwicklungsperspektiven für Menschen in jeder Lebensphase sind entscheidend, um dem hohen Fachkräftebedarf gerecht zu werden.

Remote Work und Purpose als Faktoren

58 Prozent der Karriere-Websites kommunizieren nun Remote-Working-Möglichkeiten, ein Anstieg auf 28 Prozent vor fünf Jahren während der Pandemie. Pasteka stellt fest, dass Home-Office nicht verschwindet, sondern Unternehmen strukturierter vorgehen und klarere Regeln schaffen. Gleichzeitig rückt die Sinnhaftigkeit der Arbeit in den Vordergrund, wobei gut ein Drittel der Stellenanzeigen dies hervorhebt.

Die Kommunikation von Benefits ist leicht von 90 auf 86 Prozent gesunken, was eine Fokusverschiebung andeutet. Studienbeirätin Agnes Koller erklärt, dass Purpose nicht zwangsläufig das Retten der Welt bedeutet, sondern das Verständnis für den täglichen Beitrag. Diese Sinnfrage ist bei der Arbeitgeberwahl entscheidend und ergänzt Benefits, statt ihnen entgegenzustehen.

Transparenz und zukünftige Standards

Zum Thema Entgelttransparenzgesetz gaben vier von zehn Arbeitgebern Auskunft, wenn ein fiktiver Bewerber nachfragte. 68 Prozent der Stellenanzeigen geben Gehälter über gesetzliche Anforderungen hinaus an. Equal Pay wird jedoch nur auf sieben Prozent der Websites explizit thematisiert. Transparenz schafft Klarheit über den KI-Einsatz, von dem sich nur zwei Prozent der Arbeitgeber äußern.

Advertisement

Die ausgezeichneten Unternehmen der Studie sind Eurest Restaurationsbetriebe, das Bundesrechenzentrum, die BIG Bundesimmobiliengesellschaft, Österreichische Lotterien, das Land Salzburg, die Vienna Insurance Group, Hofer, Saubermacher, Wiener Wohnen Kundenservice und BDO Austria. Sie setzen Maßstäbe in der Flexibilität und Aktualität des Recruiting-Prozesses.