Berührender Dankbrief: Patientin Christine Nigl würdigt einfühlsame Betreuung im Landesklinikum

Ein herzlicher Dankbrief einer Patientin ehrt das engagierte Team des Landesklinikums. Christine Nigl bedankt sich nach einem Weihnachtsschreck für schnelle und menschliche Versorgung.

Ein besonders bewegender Dankbrief hat kürzlich das Team des Landesklinikum s erreicht. Christine Nigl, eine dankbare Patientin, wandte sich mit sehr persönlichen und tief empfundenen Worten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und drückte ihre aufrichtige Wertschätzung für die schnelle und einfühlsame Betreuung aus, die ihr zuteilwurde. Auslöser für diese besondere Geste war ein beunrufender Vorfall, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres ereignete.

Christine Nigl litt plötzlich unter starken Sehproblemen am rechten Auge und suchte umgehend professionelle Hilfe auf. In ihrer Dankesbotschaft hob Frau Nigl insbesondere die Rolle von Assistenzarzt Felix Fink hervor. Seine ruhige und beruhigende Art habe ihr in der angespannten und verunsichernden Situation ein immenses Maß an Sicherheit vermittelt. Zudem sei die verständliche Erklärung ihrer Diagnose für sie von unschätzbarem Wert gewesen und habe ihr geholfen, die Situation besser zu begreifen und zu verarbeiten. Ihr Dank richtete sich jedoch nicht ausschließlich an den behandelnden Arzt, sondern erstreckte sich auf das gesamte Team der Abteilung. Sie bedankte sich ausdrücklich für die gezeigte Geduld, die gelebte Menschlichkeit und die tiefe Empathie, die ihr entgegengebracht wurden. Diese Worte sind für die Ärzte und Pflegekräfte im Landesklinikum weit mehr als nur nette Gesten. Sie stellen eine wertvolle Anerkennung ihrer täglichen Arbeit dar, die oft unter hoher Belastung und mit großem persönlichen Einsatz geleistet wird. Solche Rückmeldungen, so betont Primararzt Stefan Heiligenbrunner, seien von besonderer Bedeutung für die Mitarbeiter, gerade in herausfordernden Zeiten, in denen täglich ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Professionalität gefordert ist. Auch der Ärztliche Direktor Reinhold Klug äußert sich zu diesem erfreulichen Anlass. Er betont, dass wertschätzende Worte von Patienten eine immense Quelle der Motivation für das gesamte Team darstellen. Sie sind ein klares Indiz dafür, dass neben der fachlichen Kompetenz vor allem die menschliche Komponente und die Empathie der medizinischen Betreuung wahrgenommen und geschätzt werden, was für den Heilungsprozess und das Wohlbefinden der Patienten von entscheidender Bedeutung ist. Die Geschichte von Christine Nigl unterstreicht die Wichtigkeit einer ganzheitlichen medizinischen Versorgung, die nicht nur auf die körperlichen Beschwerden abzielt, sondern auch das seelische Wohlbefinden der Patienten in den Mittelpunkt stellt. Das Landesklinikum freut sich über solch positive Rückmeldungen, die das Engagement und die Fürsorge seiner Mitarbeiter bestätigen und sie dazu anspornen, weiterhin auf höchstem Niveau und mit viel Herz für ihre Patienten da zu sein. Die Möglichkeit für Patienten, ihre Erfahrungen und Gefühle auf diese Weise auszudrücken, ist ein wichtiger Bestandteil der Feedbackkultur und trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der angebotenen Leistungen bei. Das Landesklinikum lädt generell dazu ein, sich bei bewegenden Erlebnissen, ob positiv oder negativ, zu melden, um so den Dialog mit der Öffentlichkeit zu fördern und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. In einer Zeit, in der das Gesundheitssystem oft unter Druck steht, sind solche Anerkennungen ein Lichtblick und eine Bestätigung für die harte Arbeit, die täglich im Dienste der Patienten geleistet wird. Das Anliegen von Frau Nigl, ihre Dankbarkeit auszudrücken, ist somit nicht nur eine persönliche Geste, sondern auch ein wichtiges Signal für die gesamte Belegschaft und für die Bedeutung von Empathie in der Medizin





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