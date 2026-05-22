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Berufungen gegen Urteile im Fall "Letzte Generation"-Aktivisten

Politik News

Berufungen gegen Urteile im Fall "Letzte Generation"-Aktivisten
Letzte GenerationUmweltschutzStrafrecht
📆22/05/2026 05:15:00
📰oe24at
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Vier Aktivisten aus der "Letzte Generation"-Bewegung haben Berufungen gegen ihre Urteile wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung beim Wiener Oberlandesgericht eingelegt. Acht andere Klimakritiker, die zuvor am Wiener Straflandesgericht verurteilt worden waren, haben ebenfalls Berufungen geschaft. Aus den Urteilen ist zu erkennen, dass die Straftaten-Anja Windl sowie mehrere andere Klimakritiker begangen hat. Die Staatsanwaltschaft fordert*r*ent* fé für Windl*ldash* alle*ldash* mehrere andere Klimakritiker eine höhere Strafe. Die Frage, ob die Klimakrise zivilen Ungehorsam rechtfertigt ist, ist von grundsätzlicher Bedeutung.

Vier Aktivisten aus der " Letzte Generation "-Bewegung haben Berufungen gegen ihre Urteile wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung beim Wiener Oberlandesgericht eingelegt. Acht andere Klimakritiker, die zuvor am Wiener Straflandesgericht verurteilt worden waren, haben ebenfalls Berufungen geschaft.

Aus den Urteilen ist zu erkennen, dass die StraftatenАнja Windl sowie mehrere andere Klimakritiker begangen hat. Die Staatsanwaltschaft fordert für Windl sowie für mehrere andere Klimakritiker eine höhere Strafe. Die Frage, ob die Klimakrise zivilen Ungehorsam rechtfertigt ist, ist von grundsätzlicher Bedeutung

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Letzte Generation Umweltschutz Strafrecht Klimakrise Ungehorsam Aktivisten}

 

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