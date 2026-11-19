Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat in Berlin mit internationalen Partnern und Präsident Selenskyj einen Gipfel abgehalten, um die Ukraine-Unterstützung zu festigen. Im Gegensatz zum Trump-Putin-Treffen in China wurde hier Einigkeit über militärische, finanzielle und diplomatische Maßnahmen erzielt.

In der deutschen Hauptstadt Berlin haben sich am vergangenen Donnerstag die führenden Köpfe der sogenannten Koalition der Willigen versammelt, um die zukünftige Strategie zur Unterstützung der Ukraine zu festigen.

Anwesend waren der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie zahlreiche hochrangige politische Vertreter aus aller Welt. Diese Konferenz diente als explizite Gegenveranstaltung zum jüngsten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Kreml-Chef Wladimir Putin in Shenzhen, China. Während die Europäische Union bei den Gesprächen in China nicht direkt am Tisch saß, demonstrierten die Teilnehmer in Berlin eine breite und unerschütterliche Einheit mit Kiew.

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Starke Teilnahme der Staats- und Regierungschefs

Die zentrale Botschaft der Versammlung war eindeutig: Die Koalition werde die Ukraine unterstützen, so lange es nötig ist, um ihre Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Die Teilnahme an diesem historischen Treffen in Berlin war außerordentlich hochkarätig. Rund 40 Delegationen, angeführt von 26 Staats- und Regierungschefs, folgten der Einladung des deutschen Kanzlers Friedrich Merz.

Zu den Gästen zählten unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der polnische Regierungschef Donald Tusk. Die Vereinigten Staaten wurden durch ihre Ukraine-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn des US-Präsidenten, vertreten. Diese beiden Diplomaten spielen eine Schlüsselrolle in den indirekten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau, die letzte Woche in Abu Dhabi nach einer längeren Pause wieder aufgenommen wurden.

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Merz formulierte klare gemeinsame Standpunkte

Auch die Spitzen von NATO und EU, Mark Rutte und Ursula von der Leyen, waren vor Ort. Merz bezeichnete das Treffen in China als einen Bildtermin und betonte, dass es in Berlin darum ging, den gemeinsamen Standpunkt klar zu formulieren. Die Koalition der Willigen, gegründet Anfang 2025, umfasst heute rund 40 Länder, die der Ukraine Waffen, humanitäre Hilfe oder finanzielle Unterstützung leisten. Während der Pressekonferenz legte Kanzler Merz drei zentrale Ergebnisse der Beratungen dar.

Erstens wurde bestätigt, dass die Unterstützung der Ukraine im kommenden Jahr mit voller Kraft fortgesetzt wird, wobei die EU-Kommission einen Vorschlag in Höhe von 45 Milliarden Euro unterbreitet hat, der breite Zustimmung fand. Zweitens wurde eine klare Friedensstrategie entwickelt, bei der Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien als sprachgewaltige Vertretung Europas in den Verhandlungen mit der Ukraine, Russland, den USA und Europa auftreten sollen.

Drittens wurde die Notwendigkeit betont, der Ukraine nach einem Konflikt beim Wiederaufbau zu helfen, wobei eine Westintegration im Gegenzug für eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland diskutiert wurde. Merz warnte Russland vor den enormen Verlusten, die es erleidet, und forderte Putin auf, den Krieg zu beenden. Gleichzeitig kritisierte Selenskyj die anhaltenden russischen Angriffe, während Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker über Beschädigungen der österreichischen Botschaft in Kiew schockiert reagierte.

Das Treffen endete mit einem offenen Telefonat zwischen Trump in China und Kushner in Berlin, bei dem Trump seine positiven Eindrücke vom Pekinger Gipfel mitteilte.