Bergung der 17-Jährigen auf Stopselzieher nach Schneeunwetter

Rettung der 17-Jährigen vom Stopselzieher bei Ehrwald: Schnee und Wetter erschwerten den Aufstieg zur Zugspitze. Erfolgreiche Rettung durch Helikopter und Bergwacht.

Bei schwierigen Witterungsbedingungen und tiefem Schnee kam es am Allerheiligstag in den bayrischen Alpen zu einer dramatischen Bergrettung saktion. Zwei junge Deutsche aus Deutschland gerieten auf dem Klettersteig Stopselzieher oberhalb des Ortes Ehrwald in Schwierigkeiten. Die beiden Alpinisten wollten am Festtag Allerheiligen die berühmte Zugspitze besteigen, gerieten jedoch aufgrund der extremen Verhältnisse in Not. Ein 21-jähriger Mann und seine 17-jährige Begleiterin starteten ihre Tour gegen 1:30 Uhr von Ehrwald aus. Sie entschieden sich für die anspruchsvolle Route über den Klettersteig Stopselzieher, der auf einer Höhe von rund 2500 Metern liegt.

Schwere Schneeverhältnisse stoppen Tour

Die Wetterbedingungen am Stopselzieher entwickelten sich schnell zu einer ernsthaften Gefahr für die beiden Wanderer. Auf einer Höhe von etwa 2500 Metern sanken die beiden jungen Menschen teilweise bis zu den Knien im Schnee ein. Die Kombination aus kniehohem Neuschnee und ungünstigem Wetter machte ein weiteres Vorgehen für die Alpinisten unmöglich und extrem gefährlich. Es erschien ihnen schlichtweg zu riskiert, den Aufstieg in dieser Situation fortzusetzen. Während der 21-jährige Mann aus Bayern die Entscheidung traf, den Abstieg talwärts allein fortzusetzen, blieb seine 17-jährige Begleiterin, die aus Baden-Württemberg stammt, an Ort und Stelle.

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Notruf und erste Maßnahmen der Bergrettung

Die junge Frau aus Baden-Württemberg nutzte die Situation, um einen Notruf abzusetzen, da sie den Abstieg allein als zu gefährlich einschätzte. Eine sofortige Rettung mit einem Hubschrauber war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der anhaltenden Wetterlage leider nicht möglich. Daher entschloss sich die Bergrettung Ehrwald zu einem anderen Vorgehen. Sieben Mitglieder der Bergrettung Ehrwald machten sich von der Bergstation der Zugspitzbahn aus zu Fuß auf den Weg, um die junge Frau zu erreichen. Ihre Aufgabe bestand darin, die 17-Jährige zu versorgen und ihre Situation zu stabilisieren, bis sich die Bedingungen für einen Hubschrauberflug verbesserten.

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Erfolgreiche Rettung mit dem Polizeihubschrauber

Im weiteren Verlauf des Rettungseinsatzes besserte sich die Situation offenbar so weit, dass eine Bergung aus der Luft möglich wurde. Der Polizeihubschrauber konnte schließlich die 17-Jährige am Einsatzort aufnehmen und zur sicheren Evakuierung bringen. Die rasche und effiziente Koordination zwischen der zu Fuß ausrückenden Bergwacht und dem Hubschrauberpiloten war entscheidend für den Erfolg der Aktion. Nach der Rettung wurde die junge Frau vom Rettungsdienst direkt in das Klinikum Garmisch gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.

Unverletzte Entlassung aus dem Krankenhaus

Die medizinische Erstuntersuchung im Klinikum Garmisch ergab zum Glück keine schweren Verletzungen bei der 17-Jährigen. Aufgrund der schnellen und professionellen Rettung konnte sie das Krankenhaus nach der Untersuchung unverletzt wieder verlassen. Der 21-jährige Mann, der talwärts gestiegen war, ist in den Berichten nicht weiter als verletzter Patient erwähnt, was darauf hindeutet, dass er den Abstieg ebenfalls selbstständig und ohne medizinische Hilfe abschließen konnte. Die Ereignisse am Stopselzieher dienen als deutliche Warnung an Alpinisten, die Bedingungen an der Zugspitze im Winter stets sehr genau zu prüfen, da selbst erfahrene Touren schnell zu lebensgefährlichen Situationen führen können.