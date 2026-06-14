Bergunfall im Karwendelgebirge: Zwei Bergsteiger ums Leben gekommen

Ein 22-Jähriger ist bei einem Bergunfall im Karwendelgebirge ums Leben gekommen. Der junge Mann stürzte von einem Felsvorsprung und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch einen staatlich geprüften Polizeibergführer geführt.

Mittenwald : Bei einem Bergunfall im Karwendelgebirge sind am Samstag zwei Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein 22-Jähriger stürzte von einem Felsvorsprung und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Die beiden Bergsteiger hatten am Samstagmorgen den Schöttelturm bei Mittenwald im Karwendelgebirge bestiegen. Der erste der beiden Bergsteiger hatte sich bereits abgesetzt und den Weg in leichterem Gelände weiter seilfrei abgestiegen. Der zweite Bergsteiger beabsichtigte, den Weg ebenfalls seilfrei abzusteigen, als plötzlich ein Felsbrocken losging und den jungen Mann in die Tiefe riss. Die Bergwacht Mittenwald und die Notarzt des Rettungshubschraubers konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch einen staatlich geprüften Polizeibergführer geführt. Die Bergwacht Mittenwald, das KID-Berg und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um den Unfallaufnahme und Bergung des Verstorbenen durchzuführen. Ein Polizeihubschrauber und zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe waren ebenfalls im Einsatz, um die Unfallaufnahme und Bergung des Verstorbenen zu unterstützen





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