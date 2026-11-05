Bergrettungsvorstand kritisiert unverantwortliches Verhalten im Schnee

Stefan Hochstaffl warnt vor gefährlichen Touren und fehlender Kameradschaft. Drei spektakuläre Fälle zeigen das Risiko von Selbstüberschätzung.

Der Präsident des Bundesverbands der Bergrettung, Stefan Hochstaffl, hat nach einer Reihe spektakulärer Notfälle auf den österreichischen Alpen scharfe Kritik an der Mentalität moderner Bergsteiger geübt. Besonders ein Vorfall am Hochkönig, bei dem ein junger Mann in großer Höhe isoliert zurückgelassen wurde, sorgte für große Empörung in der Fachwelt und führte zu einer breiten medialen Debatte über Verantwortung und alpine Werte.

Kritik am Verhalten am Hochkönig

Hochstaffl bezeichnete die Situation als absoluten Ausnahmefall, der nicht toleriert werden darf. Ein zwanzigjähriger Bergsteiger saß laut Angaben des Verbandspräsidenten auf einer Höhe von zweitausendsechshundert Metern völlig allein im Schneegestöber. Während dieser Mann auf Rettung wartete, befanden sich seine beiden Begleiter bereits in einer Hütte. Diese Handlungsweise stuft der Experte als schwerwiegenden Verstoß gegen grundlegende alpine Regeln ein, da Kameraden niemals zurückgelassen werden dürfen.

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Häufung gefährlicher Vorfälle

Die Anzahl solcher Zwischenfälle scheint zuzunehmen, wie Hochstaffl in einem Interview mit der Sendung ZiB 2 betonte. Neben dem Fall am Hochkönig gab es weitere Vorkommnisse, die auf mangelnde Planung hindeuten. So musste ein siebenundzwanzigjähriger Tscheche am selben Gebirgsstock gerettet werden, nachdem er in einem eigentlich gesperrten Bereich gestürzt war. Dort war er ebenfalls ohne Gruppe unterwegs.

Ergänzend berichteten Medien über eine siebzehnjährige Deutsche auf der Zugspitze, die in Not geriet und allein auf Hilfe warten musste. Ihr einundzwanzigjähriger Begleiter hatte den Abstieg bereits begonnen, bevor die Gefahr für die junge Frau vollständig klar wurde. Solche Szenarien zeigen ein Muster von Isolation und fehlendem Teamgeist in kritischen Situationen.

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Warnung vor Selbstüberschätzung

Der Tiroler Verbandsexperte führt diese Probleme oft auf eine gravierende Selbstüberschätzung der Betroffenen zurück. Viele Touristen unterschätzen die Bedingungen im Hochgebirge, besonders wenn Wetterlagen schnell umschlagen. Hochstaffl erklärte, dass Touren, die im Internet unter idealen Bedingungen gut aussehen, bei Sturm und Wind selbst für Profis kaum zu meistern sind. Gute Planung ist daher entscheidend, um Katastrophen zu vermeiden.

Er appellierte dringend an die Öffentlichkeit, die Tourenplanung ernst zu nehmen. Oft fehlt es an realistischen Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten und der Umgebung. Die Kombination aus schlechtem Wetter und unzureichender Vorbereitung führt regelmäßig zu unnötigen Rettungsaktionen, die Ressourcen binden und Leben riskieren.

Moralische Verantwortung im Alpinismus

Bei der Frage, ob Menschen zu sehr darauf vertrauen, im Notfall gerettet zu werden, sprach Hochstaffl von einer sogenannten Vollkasko-Mentalität. Er lehnte jedoch Forderungen nach höheren Strafen für unverantwortliche Kletterer ab. Für ihn steht nicht die juristische Ahndung im Vordergrund, sondern die ethische Dimension des Handelns am Berg. Der moralische Kompass und die Wahrung alpiner Werte seien hier ausschlaggebend.

Stattdessen betonte er wiederholt, dass man Kameraden niemals allein lassen darf. Dies sei eine fundamentale Regel, die über rein vernünftiges Handeln hinausgeht und tief in der Kultur des Bergsteigens verankert ist. Gemeinsames Ausharren in Notsituationen wird als einzig korrekter Weg angesehen, um Solidarität und Sicherheit zu gewährleisten.