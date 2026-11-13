Bergrettung Hochkönig warnt vor unmöglichen Touren und geschlossenen Routen

Richard Feichram der Bergrettung Hochkönig sieht die Grenzen der Rettung erreicht. Mehrere Gipfel könnten bald für Klettersteige nicht mehr begehbar sein wegen instabiler Hänge und Steinschlaggefahr.

Die Bergrettung am Hochkönig sieht ihre Kapazitäten und die Sicherheit der Alpinisten zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Richard Feichram von der lokalen Einsatzabteilung warnt in einem aktuellen Interview eindringend vor einer Zukunft, in der zahlreiche Gipfel und klassische Routen für die allgemeine Öffentlichkeit nicht mehr begehbar sein werden. Seine alarmierende Einschätzung basiert auf einer Serie von Grenzfällen bei jüngsten Rettungsaktionen, bei denen Dunkelheit, Sturm, Schnee und schwieriges Abkommen vom Klettersteig die Einsätze extrem erschwert haben. Beide genannten Operationen charakterisiert Feichram als extrem grenzwertig und stellt klar, dass die Situation schwieriger nicht mehr sein darf.

Schlechte Vorbereitung der Betroffenen

Richard Feichram geht in seiner Beurteilung der beteiligten Alpinisten hart ins Gericht und macht primär mangelnde Vorbereitung für die gefährlichen Lagen verantwortlich. Bei einem tschechischen Bergsteiger sei überhaupt keine angemessene Ausrüstung oder Know-how vorhanden gewesen. Auch bei einer Gruppe deutscher Bergsteiger äußert er massive Zweifel an deren Professionalität, da sie bei der vorherrschenden Witterung und Tageszeit eigentlich gar nicht mehr hätte aufgebrochen werden dürfen. Feichram urteilt kategorisch, dass eine vernünftige Vorbereitung bei diesen Fällen gleich null gewesen sei und dies die Risiken unnötig in die Höhe getrieben habe.

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Als zentrales Problem identifiziert der Rettungssprecher nicht nur die technische Infrastruktur, sondern den wachsenden Zeitdruck unter den Tourenmachern. Viele Sportler wollten möglichst schnell hinauf und ebenso schnell wieder hinab, was die Sicherheitsmargen radikal schrumpfen lässt. Sein Appell an die Gemeinschaft ist daher klar: Lieber am Wochenende nur eine einzige Tour durchführen, dafür aber mit höchster Sorgfalt, statt drei Hektik-Touren zu absolvieren. Gute Ausrüstung betrachte er als die halbe Miete, wozu zwingend knöchelhohe Bergschuhe und wetterfeste Kleidung gehören.

Instabile Hänge und Steinschlag

Besonders eindringlich warnt Feichram vor den physikalischen Veränderungen im Gebirge, die die Sicherheit der Wege fundamental gefährden. Steinschlag und instabile Hänge machen immer mehr Routen unbenutzbar, teilweise lassen sich die Pfade nicht einmal mehr ausreichend markieren. Bergsportler müssen sich laut Feichram auf eine völlig neue Situation einstellen, da es in der Summe ganz viele Berge geben wird, die künftig nicht mehr machbar sind. Diese Gipfel werden dann ausschließlich als reine Winterberge gelten, die nur in spezifischen, stabilen Wetterfenstern begangen werden dürfen.

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Die Gefahr lauert dabei nicht nur oberhalb der Kletternden, sondern unmittelbar unter ihren Füßen. Es könne passieren, dass der Boden unter den Bergsteigern wegrutscht, was die Absturzsicherheit weiter drastisch verringert. Feichram betont, dass die traditionellen Sicherheitsnetze nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Wer einfach in die Berge gehe und sich darauf verlasse, im Notfall ohnehin gerettet zu werden, werde sich in Zukunft nicht mehr darauf verlassen können, da die Umstände vor Ort die Rettung unmöglich machen können.

Grenzen der Bergrettung

Die Bergrettung am Hochkönig kann nicht garantieren, dass sie unter allen Umständen und Wetterbedingungen ausrückt. Richard Feichram warnt explizit davor, dass Retter selbst in Gefahr schweben und sich nicht sicher sein können, im Ernstfall Hilfe von außen zu erhalten. Man tue zwar alles mögliche und gehe an vielen Stellen über die eigene Grenze der Zumutbarkeit, aber irgendwann werde der Punkt erreicht sein, an dem man sagen müsse, dass es kein Flugwetter gebe und man nicht hinaufgehen könne. Diese Entwicklung sei unausweichlich.

Feichrams düstere Prognose lautet, dass die Bergrettung irgendwann den Punkt erreichen wird, an dem sie sich aus bestimmten Operationen zurückziehen muss. Er sagt voraus: "Na, der hat ein Pech gehabt, es ist kein Flugwetter, wir gehen da sicher nicht rauf." Seine Einschätzung ist klar: "Das wird kommen." Dies markiert einen fundamentalen Wandel in der Philosophie der gebirgischen Sicherheit, wo die persönliche Verantwortung der Alpinisten die staatliche oder organisatorische Hilfsbereitschaft ablösen wird.

Zukunft der Ehrenamtlichen

Auch die langfristige Aufrechterhaltung der ehrenamtlichen Bergrettung bereitet Feichram große Sorgen. Jeder Mitarbeiter in seiner Ortsstelle sei berufstätig und habe eine Familie, was die Verfügbarkeit für Einsätze einschränkt. Gleichzeitig würden die Anforderungen an die Technik und die Logistik immer größer werden. Ob sich das System in dieser Form langfristig aufrechterhalten lasse, sei daher fraglich. Die eigene Unsicherheit über die künftige Struktur räumt Feichram offen ein, da die Demografie und der Berufsethos im Konflikt stehen.

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Dennoch bleiben die Berge außerhalb der Hauptsaison ein wertvoller Rückzugsort für die Bevölkerung. Von Ostern bis zum Nationalfeiertag sei es wegen der bewirtschafteten Hütten "der Bär los", danach sei man vielerorts fast alleine unterwegs. Feichram plädiert daher für mehr Zurückhaltung, weniger Hektik und bewusstes Zeitmanagement. Bergsteiger sollten sich im Zweifel auch einmal einen Schritt zurück machen, da die wichtigste Entscheidung am Berg jene sein kann, rechtzeitig umzudrehen und die Tour abzubrechen.