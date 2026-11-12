Bergrettung an Grenzen: Permafrost-Tau lässt Österreichs Almen unsicher werden

Steigende Temperaturen und tauender Permafrost machen österreichische Bergtouren im Sommer zur Gefahr. Bergretter warnen vor zunehmenden Risiken und möglichen Absagen bei Einsätzen.

Ehrenamtliche Bergretter riskieren regelmäßig ihr eigenes Leben, um Menschen aus höchster Not zu befreien. Ob bei eisiger Kälte, mitten in der Nacht, bei Sturm oder in steilen Felswänden - die meist ehrenamtlichen Helfer leisten unter schwierigsten Bedingungen Außergewöhnliches. Doch ausgerechnet diese mutigen Lebensretter stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Gefährliche Bedingungen durch tauenden Permafrost

Die zunehmende Instabilität der alpinen Landschaft wird primär durch den Klimawandel verursacht. Durch die steigenden Temperaturen taut der Permafrost in den Bergen auf. Dieser dauerhaft gefrorene Untergrund hält Gesteinsmassen zusammen. Verschwindet das Eis, verlieren ganze Felshänge an Stabilität. Dazu kommen Starkregen und extreme Wetterereignisse, die gefährliche Muren und Hangrutschungen auslösen können.

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Manche Wege können deshalb nicht einmal mehr sicher markiert oder erhalten werden. Was früher eine beliebte Bergtour war, könnte im Sommer künftig zur lebensgefährlichen Falle werden. Schlecht vorbereitete Wanderer und immer schwierigere Rettungsaktionen verlangen den Einsatzkräften viel ab. Dazu kommen hohe Kosten, aufwendige Bergungen und die enorme körperliche und psychische Belastung.

Warne von Feichram zur Lage in Salzburg

Thomas Feichram, Leiter der Bergrettung Salzburg, macht auf die dramatische Entwicklung aufmerksam. In der ORF-Radio-Salzburg-Sendung "Mittagszeit" erklärte er am Mittwoch, dass zahlreiche Berge, etwa im Gasteinertal im Pongau, künftig nicht mehr wie gewohnt begehbar sein werden. "Das werden reine Winterberge werden", warnt er. Denn es ist nicht nur so, dass beim Hinaufgehen die Gefahr besteht, dass ein Stein herunterkommt, sondern dass, da wo man geht und steht alles wegrutscht, schildert Feichram die Lage.

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Die Konsequenzen für die Rettungseinsätze sind drastisch. Besonders alarmierend ist, was diese Entwicklung für Menschen bedeutet, die am Berg verunglücken. Denn selbst die bestens ausgebildeten und erfahrenen Bergretter können nicht jedes Risiko eingehen. Feichram warnt deshalb eindringlich: "Wenn ich mich dort bewege, dann muss ich damit rechnen, dass, wenn etwas passiert, mir niemand helfen kann, wenn das Wetter schlecht ist."

Neue Realität bei Einsatzentscheidungen

Die Bergrettung muss sich auf eine neue Realität einstellen, die bisher kaum vorstellbar war. Feichram spricht offen aus, was sich abzeichnet: "Wir tun eh was wir können und wir gehen oft auch über die Grenzen. Aber es wird irgendwann einmal so sein, dass auch wir sagen: Nein, der hat Pech gehabt. Es ist kein Flugwetter - wir gehen da nicht rauf!".

Die drastischen Worte sind keine Absage an Menschen in Not, sondern eine Warnung vor den neuen Gefahren. Für Wanderer und Bergsteiger bedeutet das: Touren müssen noch sorgfältiger geplant, aktuelle Wetter- und Wegverhältnisse geprüft und Warnungen unbedingt ernst genommen werden. Mancher Gipfel wird künftig vielleicht nur noch zu bestimmten Jahreszeiten sicher erreichbar sein.

Besonders tragisch sind Einsätze, bei denen trotz aller Bemühungen jede Hilfe zu spät kommt. Die Kombination aus fehlender Eissubstanz im Gestein und extremen Wetterlagen erschwert nicht nur das Aufsteigen, sondern auch die Rettung von unten. Die Bergrettung steht vor der Herausforderung, Sicherheitsstandards neu zu definieren, ohne die Hilfsbereitschaft zu mindern.

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Die öffentliche Debatte wird sich intensivieren, da das Verhalten der Retter zunehmend in Frage gestellt werden könnte. Es ist essenziell, dass die Bevölkerung die physikalischen Grenzen akzeptiert, die durch den Klimawandel entstanden sind. Nur durch präzise Information und Vorsicht können weitere Tragödien vermieden werden, während die Einsatzkräfte ihre Belastungsgrenzen schützen müssen.