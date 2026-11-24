Bergrettungs-Chef Stefan Hochstaffl kritisiert gefährliche Touren von Anfängern, die sich auf Social Media inspirieren lassen. Er fordert vernünftige Vorbereitung und warnt vor den Folgen unvorbereiteter Alpinismustouren.

Bergrettung seinsätze häufen sich dramatisch, da immer mehr unerfahrene Bergsteiger in lebensgefährliche Situationen geraten. Der Chef der Bergrettung, Stefan Hochstaffl, übt in einem Talk bei der Sendung "Heute" scharfe Kritik an diesem Trend. Er stellt fest, dass viele Ausflügler sich durch perfekte Bilder in den sozialen Medien verleiten lassen, ohne die notwendigen Vorbereitungen zu treffen.

Spektakuläre Rettung am Großglockner

Vor einigen Tagen wurde ein dramatisches Beispiel dieser Problematik am Großglockner deutlich. Zwei deutsche Teenager im Alter von fünfzehn und achtzehn Jahren waren bei einer Tour in Not geraten. Normalerweise dauert die Strecke nur vier bis fünf Stunden, doch die Jugendlichen brauchten für den Aufstieg bereits zehn Stunden. Beim Abstieg in der Dunkelheit verloren sie erneut die Orientierung.

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Die beiden Jugendlichen setzten schließlich einen Notruf ab, als sie durchnässt und unterkühlt waren. Die Bergretter mussten den Einsatz mit einem Hubschrauber durchführen, um die beiden zu bergen. Dieser Vorfall verdeutlicht, wie schnell normale Wanderungen zu komplexen Rettungsmissionen werden können, wenn die körperliche Ausdauer und die Navigation unterschätzt werden.

Kritik an unvorbereiteten Gruppen

Stefan Hochstaffl bemängelt, dass viele Menschen nur wegen der "schönen Touren auf Social Media" riskante Strecken wählen. In den sozialen Medien würden jedoch fast ausschließlich die positiven Aspekte präsentiert. Schlechtes Wetter, Schneestürme oder misslungene Touren werden von den Nutzern nicht gepostet. Diese einseitige Darstellung verleitet Anfänger dazu, zu glauben, sie könnten die Strecken mühelos nachmachen.

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Der Experten betont, dass die Gefahr nicht unbedingt an der Höhe des Berges liegt. Selbst auf niedrigeren Bergen wie der Rax kann es zu Notsituationen kommen, wenn die Verhältnisse und die Tourenplanung nicht stimmen. Die fehlende Vorbereitung ist oft der entscheidende Faktor, der dazu führt, dass erfahrene Ausrüstung und Wissen fehlen.

Experten-Ratschläge für Sicherheit

Als Lösung empfiehlt der erfahrene Bergretter, dass Einsteiger zunächst geführte Touren durchführen sollten. So könne man lernen, dass die Realität oft nicht so verläuft wie gedacht. Wichtig ist auch, rechtzeitig umzukehren, wenn die Kräfte nachlassen oder es Abend wird. Ein Abstieg mitten in der Nacht führt bei ungünstigen Bedingungen fast sicher zu einer teuren und gefährlichen Bergung.

Hochstaffl lobt zwar, dass die betroffenen Jugendlichen zusammengeblieben sind, kritisiert aber dennoch das allgemeine Verhalten. Es sei erschreckend, dass es zunehmend üblicher werde, dass sich Gruppenmitglieder im Berg verlassen. Im Vorjahr musste ein Mann in Salzburg bei eisigen Temperaturen und Schneefall auf 2.600 Metern Höhe gerettet werden, nachdem seine Begleiter ohne ihn weitergegangen waren.

Keine Strafen, aber Konsequenzen

Trotz der hohen Risiken ist Stefan Hochstaffl kein Freund von zusätzlichen Strafen für Fehltritte am Berg. In einer bereits stark regulierten Welt sei es nicht Aufgabe der Bergretter, weitere Bußgelder zu verhängen. Stattdessen appelliert er an die Eigenverantwortung und den Verstand der Bevölkerung. Wer keine Versicherung hat, muss solche Einsätze ohnehin selbst bezahlen.

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Die Botschaft ist eindeutig: Man sollte keinen Social-Media-Trends blind vertrauen. Die Natur lässt sich nicht durch Fotos bändigen. Wer die Berge mit Respekt und angemessener Ausrüstung begegnet, kann die Natur genießen, ohne sich und andere in unnötige Gefahr zu bringen.