Benkos Familienvermögen wird verwertet - Luxus-Villa in Innsbruck soll verkauft werden

Die Laura Privatstiftung von René Benko wird ihr Vermögen in der Insolvenz verwerten. Dazu gehört auch die Luxus-Villa in Innsbruck und Jagdreviere.

In der Insolvenz der Laura Privatstiftung von René Benko wird nun das Familienvermögen verwertet. Dazu gehört auch die Luxus-Villa in Innsbruck und Jagdreviere . Laut Bericht des Masseverwalters lag das Vermögen der Stiftung Ende 2024 bei rund 250 Millionen Euro.

Ein Großteil davon besteht aus Immobilien. Ein Gutachten aus dem Jahr 2023 beziffert die Gesamtkosten für Ankauf, Bau, Ausstattung und Nebenkosten auf rund 67,5 Millionen Euro. Die Republik Österreich ist im Zusammenhang mit mutmaßlich millionenschweren Steuerschulden und dem Verdacht einer verdeckten Gewinnausschüttung im Grundbuch eingetragen. Der laufende Betrieb der leerstehenden Villa ist auch teuer.

Laut Masseverwalter fallen monatlich mehr als 18.000 Euro an Betriebskosten an. Der historische Gebäudekomplex in der Charlottenstraße nahe dem Gendarmenmarkt gehört zu einem größeren Deutschland-Portfolio der Stiftung und gilt laut Masseverwalter als ohne Zweifel ein am Immobilienmarkt äußerst begehrtes Objekt. Eine Verwertung im aktuellen Zustand sei nicht sinnvoll, heißt es im Bericht. Derzeit laufen Gespräche mit Banken, um die restlichen Ausbauarbeiten zu finanzieren und die Immobilie danach verkaufen zu können.

Problematisch dabei: Laut den Verträgen müssen für einige Investments weitere Gelder nachgeschossen werden. Werden diese Nachschüsse nicht geleistet, könnten bereits investierte Summen von bis zu 17 Millionen Euro massiv an Wert verlieren. Gleichzeitig verfügt die APIC Investments laut Bericht über ein Eigenkapital von rund 36 Millionen Euro. Auch für ein Forstgut in Tarrenz mit der Burgruine Alt-Starkenberg und dem Wehrturm Gebratstein sollen bereits Kaufanfragen vorliegen. Der Wert dieser Liegenschaft wird mit etwa zwei Millionen Euro angegeben





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