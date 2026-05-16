Benita Peiffer beendet ihre Karriere

Die kanadische Biathletin Benita Peiffer, die in den Biathlon-Weltcup seit November 2021 aktiv war, kündigt ihren sofortigen Abschied vom Spitzensport an.

Seit November 2021 war die kanadische Biathletin Benita Peiffer im Biathlon-Weltcup aktiv. Mit nur 25 Jahren kündigte sie ihren unmittelbaren Abschied vom Spitzensport an. Über die Gründe für ihren plötzlichen Abschied machte sie keine Angaben.

Sie absolvierte insgesamt 44 Mal Weltcuprennen, die Hälfte davon als Teil der kanadischen Staffel. In vier Einzel-Weltcuprennen schaffte es die 25-Jährige erstmals in die Weltcuppunkteränge. Peiffer bedankte sich bei ihrer Familie, den Teamkolleginnen, Trainern, ihren Freunden und auch Sponsoren für ihre Unterstützung. Auf geht es nun zum nächsten Kapitel ihrer Karriere.





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