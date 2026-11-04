Belvedere 21 zeigt Feminist Futures Forever als Tribut an Valie Export

Die Ausstellung Feminist Futures Forever im Belvedere 21 ehrt die verstorbene Pionierin Valie Export und präsentiert intersektionalen Feminismus mit historischen und zeitgenössischen Werken.

Das Wiener Museum Belvedere 21 hat die große Ausstellung " Feminist Futures Forever" eröffnet, die als programmatischer Abschluss der zehnjährigen Amtszeit von Museumsdirektorin Stella Rollig dient. Die Schau widmet sich der Geschichte des feministischen Kunstschaffens und ehrt dabei die vor kurzem verstorbene österreichische Künstlerin Valie Export, die das Projekt initiierte. Die Kuratorinnen Christiane Erharter und Stefanie Reisinger haben zwei Jahre lang an dieser Präsentation gearbeitet, um eine Auswahl zu treffen, die den Wandel vom klassischen zum intersektionalen Feminismus widerspiegelt.

Rückgriff auf legendäre Vorgängerausstellung

Die aktuelle Schau knüpft direkt an die 1985 im selben Haus begonnene Ausstellung "Kunst mit Eigen-Sinn" an, die von Valie Export ins Leben gerufen wurde. Damals war die Initiatorin durch ihre Professur in Wisconsin-Milwaukee verhindert; nun fehlt sie aufgrund ihres unerwarteten Todes im Mai. Von den ursprünglich 180 Künstlerinnen der historischen Gruppenschau fanden 48 erneut Eingang in die neue Präsentation, wobei 21 davon mit denselben Originalarbeiten vertreten sind. Diese historische Kontinuität bietet einen festen Rahmen für die Interpretation der vielfältigen zeitgenössischen Positionen.

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Intersektionale Perspektiven und neue Werke

Neben den historischen Referenzen stehen 238 Künstlerinnen insgesamt im Fokus der Ausstellung, deren Arbeiten auf einem rohen Baugerüst von Dorit Margreiter und Cosma Grosser präsentiert werden. Dieses Gerüst umgibt auch den Pavillon selbst und symbolisiert den Feminismus als ewige Baustelle. Zu den neu hinzugefügten Werken gehören Installationen wie Toni Schmales minimalistische Eisenapparaturen oder Sophie Thuns analog fotografierte "Nassräume". Auch Florentina Holzingers berühmte Glocke ist im Skulpturengarten zu sehen, ruht jedoch schwerfällig auf einem Sockel von Heimo Zobernig und wirkt hier weniger revolutionär als eher museal verankert.

Kritik an inhaltlicher Dichte und Vermittlung

Die Fülle an Materialien, Medien und Erzählungen aus Post- und Postpostmoderne erzeugt eine hypertrophe Dichte, die Besucher oft vor Herausforderungen stellt. Es fällt schwer, die verschiedenen feministischen Diskussionen und Erweiterungen der vergangenen vierzig Jahre ohne ständiges Hinzuweichen auf Infofeftchen vollständig zu erfassen. Während einige Werke wie die verschlungenen Formen bei Toni Schmale ästhetisch herausfordern, wird der rezentere Bereich als qualitativ und inhaltlich durchwachsen beschrieben. Die Ausstellung versucht, diese Komplexität sichtbar zu machen, erfordert aber vom Publikum hohe Aufmerksamkeit und Vorwissen.

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Historische Ikonen und aktuelle Debatten

Unter den wiederkehrenden historischen Positionen finden sich Werke von Jenny Holzer, Rebecca Horn und Cindy Sherman, die heute als Ikonen gelten. In der aktuellen Ausgabe sind zudem Maria Lassnigs Selbstporträt "Angepflockte", Renate Bertlmanns verwandelte Objekte und Birgit Jürgenssens "Die Braut" prominent platziert. Leiko Ikemuras Triptychon fluid Wesen und Sophie Cales Fotoarbeiten aus ihrer Hotelzimmer-Serie runden das Spektrum ab. Die Kuratorinnen betonen explizit die Einbeziehung von Personen, die sich weiblich, trans, intergeschlechtlich oder queer identifizieren, um den intersektionalen Ansatz konsequent umzusetzen.

Zukunft des feministischen Diskurses im Museum

"Feminist Futures Forever" will nicht nur zurückblicken, sondern auch Richtungen für die Zukunft vorgeben, was durch die immense Breite der gezeigten Inhalte manchmal überladen wirkt. Das Museum versucht mit jüngeren Ankäufen am feministischen Diskurs teilzuhaben, doch die Wirkung mancher Objekte bleibt hinter den Erwartungen zurück. Trotz der kritischen Distanz zu einigen zeitgenössischen Positionen bietet die Schau einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der feministischen Kunst in Österreich und international. Sie markiert damit ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Belvedere 21 und würdigt das Vermächtnis von Valie Export.