Belcea-Quartett meistert Herausforderung mit spontanem Cellisten-Wechsel

Das Belcea-Quartett überzeugte trotz kurzfristiger Erkrankung des Cellisten durch einen idealen Ersatzmann. Mit Léonard Frey-Maibach gelang eine nahtlose Integration in die anspruchsvolle Kammermusik-Literatur von Mozart und Brahms, die souverän und mit historischem Bezug interpretiert wurde.

Das renommierte Belcea-Quartett zeigte bei seinem jüngsten Auftritt einmal mehr außergewöhnliche Klasse, nachdem der Cellist Antoine Lederlin kurzfristig erkrankt war. Anstatt das Konzert abzusagen, sprang Léonard Frey-Maibach, Erster Cellist des Orchestre de la Suisse Romande, ein.

Bereits in den ersten Takten von Mozarts g-Moll-Streichquintett KV 516 war zu spüren, dass sein Klang sich nahtlos in das Ensemble einfügte, als wäre er festes Mitglied. Dies war der letzte Zyklus-Abend der Saison, bevor das Quartett in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit dem Quatour Ébène sämtliche Beethoven-Streichquartette im Mozart-Saal aufführen wird. Auf dem Programm standen zwei der anspruchsvollsten Werke der Streichquintett-Literatur: Mozarts g-Moll-Quintett und Brahms' F-Dur-Quintett op. 88.

Brahms' Werk, das liedhafte Themen mit höchster kontrapunktischer Kunst verbindet, stellt eine frühe togetherfassung seines kompositorischen Könnens dar. Die beiden Mittelsätze sind zu einem durchkomponierten Absatz verbunden, der zudem auf ein jugendliches Bach-Studium anspielt. Das finale Allegro energico, das in ein furioses Presto mündet, meistert brillant den Übergang zwischen Sonaten- und Fugenform. Die technischen und klanglichen Herausforderungen, die Brahms den Interpreten auferlegt, sind beträchtlich.

Das Belcea-Quartett, verstärkt durch die herausragende Bratschistin Tabea Zimmermann, bewältigte diese Schwierigkeiten mit einer Souveränität, die heute selten ist. Die kluge Wahl der Tempi, die Natürlichkeit der Übergänge und die stets elanvolle, dabei optimistische Interpretation zeugten von Meisterschaft. Bei Brahms, wo Zimmermann am zweiten Pult saß, kam ihre Gestaltungskraft voll zur Geltung. Noch mehr konnte sie in Mozarts Quintett als erste Bratschistin ihre klanglichen Vorzüge ausspielen.

Die fünf Musiker überzeugten durch eine dramatisch-eloquente Darstellung, deren Artikulation und Phrasierung an das Vorbild des Alban Berg Quartetts erinnerte. Ein historischer Hinweis sei angefügt: Beide Werke wurden erstmals in Wien vom legendären Rosé-Quartett mit Franz Jelinek als zweiter Bratsche gespielt (1916 beziehungsweise 1914)





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