Belarusische Oppositionsführerin Tichanowskaja besucht Ukraine

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist am Montag in die Ukraine gereist. Ihr Besuch sei ein Zeichen der Solidarität "in unserem gemeinsamen Kampf für Freiheit und Würde", schrieb ihr Berater Dzianis Kuchynski.

Die belarussische Opposition sführerin Swetlana Tichanowskaja ist am Montag in die Ukraine gereist. Ihr Besuch sei ein Zeichen der Solidarität "in unserem gemeinsamen Kampf für Freiheit und Würde", schrieb ihr Berater Dzianis Kuchynski.

Tichanowskaja ist zum ersten Mal in der Ukraine. Die Politikerin war 2020 bei der Präsidentschaftswahl in Belarus angetreten. Nach dem Urnengang, der von massiven Betrugsvorwürfen überschattet wurde, wurde der autoritär regierende Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger erklärt. Es kam zu Massenprotesten.

Zahlreiche Oppositionelle gingen ins Exil, darunter auch Tichanowskaja. In der Ukraine besuchte Tichanowskaja zuerst das Grab der Belarussin Maria Saizewa, die sich an den Massenprotesten in ihrem Heimatland und als Freiwillige am Abwehrkampf gegen die russische Armee in der Ukraine beteiligt hatte.

"Maria ist ein Symbol einer neuen Generation von Belarussen", schrieb Tichanowskaja. Es handle sich um Menschen, "die verstehen, dass die Freiheit von Belarus und die Freiheit der Ukraine untrennbar miteinander verbunden sind". Die Oppositionspolitikerin traf sich auch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in Kiew. Es dürfe keine Illusionen geben, dass man Belarus durch Zugeständnisse aus dem russischen Einflussbereich lösen könne, sagte dieser aber.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, die USA hätten die Ukraine um die Wiederzulassung der Kali-Dünger-Importe gebeten, weil damit eine Ablösung von Belarus von Russland unterstützt werden könnte. Sybiha stellte jedoch klar, dass die Ukraine zwischen dem Volk und dem Regime unterscheide. Beiden Seiten vereinbarten, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Informationspolitik und humanitären Projekten auszubauen. Das russische Militär hatte zu Beginn des Kriegs im Februar 2022 das belarussische Territorium als einen seiner Ausgangspunkte für die Invasion in der Ukraine genutzt.

Wenige Tage vor Tichanowskajas Besuch in Kiew hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gewarnt, dass die russische Armee eine neue Offensive von belarussischem Staatsgebiet aus vorbereite. Selenskyj ordnete deshalb am Donnerstag die Entsendung zusätzlicher Kräfte an die Grenze zu Belarus an. Am Sonntag warnte der französische Präsident Emmanuel Macron den belarussischen Machthaber Lukaschenko in einem Telefonat vor den Folgen einer weiteren Beteiligung. Lukaschenko hatte Selenskyj zuvor ein Treffen angeboten, Kiew lehnte jedoch ab





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belarus Ukraine Opposition Tichanowskaja Lukaschenko Massenzüge Exil Kriegsbeginn Kali-Dünger-Importe Informationspolitik Humanitären Projekte Russland Französischer Präsident Telefonat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin feuert Oreschnik-Hyperschallrakete auf Ukraine abRussland attackiert Kiew mit Raketen und Drohnen. Schäden an über 40 Orten, darunter der Maidan. Was bedeutet das für die Ukraine und Europa?

Read more »

Macron warnt Belarus vor Beteiligung am Ukraine-KriegFrankreichs Präsident Macron warnt Lukaschenko vor den Folgen einer Beteiligung am russischen Krieg gegen die Ukraine und mahnt zu Annäherung.

Read more »

Emmanuel Macron warnt Lukašenko vor Risiken russischer Ukraine-Parte der Beteiligung – Erste offizielle KontaktaufnahmeZusammenfassung des Artikels. Technologie:

Read more »

Attacke mit Super-Rakete: Ukraine schlägt brutal zurück Die gegenseitigen Angriffe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet haben sich am Pfingstmontag fortgesetzt.

Read more »