Beinahe-Katastrophe in Newark: Flugzeug kollidiert mit Lastwagen und Laternenpfahl

Eine United Airlines Boeing 767 streifte im Landeanflug auf dem Flughafen Newark einen Lastwagen und einen Laternenpfahl. Trotz des Zwischenfalls landete das Flugzeug sicher, es gab keine Verletzten. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit des US-Flugverkehrs auf.

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich am Sonntag auf dem internationalen Flughafen Newark in New Jersey, als eine Boeing 767 der United Airlines , auf dem Weg zur Landung aus Venedig, mit einem Lastwagen und einem Laternenpfahl auf einem nahegelegenen Highway kollidierte.

An Bord befanden sich 231 Passagiere und Besatzungsmitglieder, glücklicherweise ohne dass es zu Verletzungen kam. Die Maschine landete sicher, obwohl das Flugzeugrad und Teile der Unterseite mit den Hindernissen in Kontakt kamen. Der Vorfall wirft erneut ernsthafte Fragen zur Sicherheit des US-Flugverkehrs auf, insbesondere angesichts einer Reihe ähnlicher gefährlicher Situationen, die sich im vergangenen Jahr ereignet haben. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugenaussagen, insbesondere von Chuck Paterakis, dem Chef von H&S Bakery, deuten darauf hin, dass das Flugzeugrad direkt in die Windschutzscheibe des Lastwagens einschlug, was die Dramatik der Situation unterstreicht. Es handelte sich um ein glückliches Zusammenspiel der Umstände, dass es nicht zu einem noch schlimmeren Unglück kam. Die Landebahn des Flughafens Newark liegt nur wenige Meter von dem stark befahrenen New Jersey Turnpike entfernt, was die Gefahr für den Straßenverkehr erhöht.

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat eine umfassende Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Die Besatzung der United Airlines Maschine wurde vorläufig von ihren Aufgaben entbunden, während das Transportsicherheitsamt (NTSB) Ermittler nach Newark entsandt hat. Die FAA hat von United Airlines die Herausgabe des Cockpitsprachrekorders und des Flugdatenschreibers gefordert, um die genauen Umstände der Kollision zu rekonstruieren. Ein erster Bericht der Ermittler wird innerhalb von 30 Tagen erwartet.

Dieser Vorfall reiht sich in eine Reihe von Beinahe-Katastrophen ein, die im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit auf die Schwachstellen des US-Flugsicherungssystems lenkten. In Newark kam es bereits zu zwei Vorfällen, bei denen die Fluglotsen vorübergehend den Kontakt zu allen Flugzeugen verloren. Die FAA räumte damals ein, dass das veraltete Flugsicherungssystem die Arbeit der Fluglotsen erheblich erschwert.

Als Reaktion darauf reduzierte United Airlines die Anzahl der Flüge von Newark, da der Flughafen nicht in der Lage war, den geplanten Flugbetrieb sicher zu bewältigen. Auch der Denver International Airport war im Mai 2025 von einem ähnlichen Problem betroffen, als es für zwei Minuten zu einer Funkstille zwischen Piloten und Lotsen kam.

Der tragische Zusammenstoß eines Flugzeugs der American Airlines mit einem Hubschrauber auf dem Ronald-Reagan-Flughafen in Washington Ende Jänner des Vorjahres, bei dem 67 Menschen ums Leben kamen, verdeutlichte die potenziellen Folgen von Fehlfunktionen im Flugsicherungssystem. US-Verkehrsminister Sean Duffy hat angekündigt, dass das veraltete System umfassend modernisiert werden soll, da Teile der Technologie noch aus den 1970er Jahren stammen. Die Modernisierung soll in den kommenden Jahren abgeschlossen sein, was jedoch angesichts der Komplexität des Projekts eine große Herausforderung darstellt.

Die Häufung dieser Vorfälle unterstreicht die dringende Notwendigkeit, in die Modernisierung der Fluginfrastruktur zu investieren und die Sicherheit des Luftraums zu gewährleisten. Die Untersuchung des jüngsten Vorfalls in Newark wird voraussichtlich weitere Erkenntnisse liefern und dazu beitragen, zukünftige Unfälle zu verhindern. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die FAA und die Fluggesellschaften eng zusammenarbeiten, um die Ursachen dieser gefährlichen Situationen zu identifizieren und wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit zu ergreifen.

Die öffentliche Debatte über die Sicherheit des US-Flugverkehrs wird durch diese Vorfälle weiter angeheizt, und es besteht ein wachsender Druck, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, um das Vertrauen der Reisenden in die Sicherheit des Luftverkehrs wiederherzustellen





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