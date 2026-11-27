Eine APA-Analyse zeigt, dass die Bundesregierung häufig zu kurze Fristen für Gesetzesbegutachtungen einräumt. Besonders kritisch ist die Verletzung der Konsultationsmechanismen mit den Bundesländern.

Die durchschnittliche Zeit, die der Bundesregierung zur Begutachtung neuer Gesetzesentwürfe zur Verfügung steht, ist unter der derzeitigen Dreierkoalition signifikant gesunken. Kritiker monieren, dass diese Verkürzung die Qualität der gesetzgeberischen Arbeit beeinträchtigt und die Möglichkeit zur fundierten Einbringung von Expertise einschränkt. Eine Auswertung der Nachrichtenagentur APA aus Daten des Parlaments bestätigt diese Tendenz durch konkrete statistische Belege.

Statistische Daten zu den Begutachtungsfristen

Von den insgesamt 158 bisher begutachteten Gesetzesentwürfe der aktuellen Regierung lag lediglich rund jeder Fünfte auf der empfohlenen Frist von sechs Wochen. Das bedeutet, dass nur 21 Prozent der Vorhaben die von 1971 vom Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt empfohlenen Mindeststandards erfüllten. Im Vergleich dazu erreichten in der vorangegangenen Legislaturperiode immerhin 23,8 Prozent der Entwürfe diese Frist. Dieser Rückgang zeigt einen klaren Trend hin zu beschleunigten Verfahren.

Also read Affäre mit dem besten Freund ihres Partners: Einsamkeit führt zu Geheimnis

Bei mehr als einem Viertel der Ministerialentwürfe blieben den Gutachtern nur zwei Wochen oder noch weniger Zeit für Stellungnahmen. 22 Prozent der Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition lagen sogar weniger als zwei Wochen öffentlich zur Begutachtung auf. In der Vorgängerregierung betraf dies nur 14 Prozent der Fälle, in der Zeit davor lediglich 11 Prozent. Spitzenreiter ist die aktuelle Koalition somit im Vergleich zu vorangegangenen Regierungen genau in diesem Bereich der sehr kurzen Begutachtungsfristen.

Bei 46 Prozent der neuen Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition hatten Institutionen, Behörden und Experten weniger als vier Wochen Zeit, sich die Gesetzesvorhaben anzusehen und eine Stellungnahme abzugeben. Unter der türkis-grünen Vorgängerregierung waren es 40 Prozent. Während bei der Corona-Impfpflicht im Jahr 2021 viereinhalb Wochen für 106.183 Stellungnahmen zur Verfügung standen, bleibt diese Dauer bei dieser Regierung nur bei rund der Hälfte der aktuellen Entwürfe erhalten.

Advertisement

Stakeholder-Positionen und Anzahl der Stellungnahmen

In der parlamentarischen Begutachtung haben Behörden, Experten, Interessensvertretungen sowie alle Interessierten die Gelegenheit, ihre Meinung zu Gesetzesvorhaben zu äußern. Das wird auch genutzt: Insgesamt 7.260 Stellungnahmen wurden zu den 158 Gesetzesentwürfen der aktuellen Regierung abgegeben. Die meisten - vorwiegend negative - Stellungnahmen, nämlich 846, betrafen die Bundesstaatsanwaltschaft. Auch die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel (707) und das Kopftuchverbot (616) haben polarisiert.

Historischer Rekordhalter ist jedoch das Corona-Impfpflichtgesetz im Jahr 2021, für das insgesamt 106.183 Stellungnahmen abgegeben wurden. Die Begutachtungsdauer dauerte damals viereinhalb Wochen. Es gibt keine gesetzliche Regelung, die vorschreibt, dass Gesetze vor dem Beschluss im Nationalrat in Begutachtung geschickt werden müssen und wie lange diese dauern soll. Die Empfehlung von mindestens sechs Wochen aus dem Jahr 1971 bleibt somit unverbindlich.

Finanzielle Risiken und Konflikte mit den Bundesländern

Die Verkürzung der Fristen ist vor allem deshalb relevant, weil es eine verbindliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gibt. Danach müssen Gesetzesentwürfe mit finanziellen Auswirkungen auf Länder und Gemeinden diesen übermittelt werden. Diese erhalten die Möglichkeit für eine Stellungnahme innerhalb von mindestens vier Wochen. Wird dieser 1999 zwischen Bund und Ländern vereinbarte Konsultationsmechanismus verletzt, muss der Bund im äußersten Fall Ersatz für die durch das Gesetzesvorhaben zusätzlich verursachten Kosten leisten.

Im Streitfall entscheidet der Verfassungsgerichtshof (VfGH) über die Ersatzpflicht. Mehrere Bundesländer sahen den Konsultationsmechanismus zuletzt durch das Sozialhilfegesetz verletzt, wo für Stellungnahmen nur drei Wochen Zeit blieb. Die Steiermark kündigte daher in ihrer Stellungnahme die Geltendmachung der Ersatzleistungspflicht an. Auch Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol behielten sich diesen Schritt vor. Laut "Kurier" (Freitag) lösten Ober- und Niederösterreich den Mechanismus nun aus.

Advertisement

Zukünftige Entwicklungen und historische Präzedenzfälle

Laut Finanzministerium kam es in der Praxis bisher noch nie zu direkten Ersatzzahlungen. Bei Anrufung des Gremiums kommt es zu Verhandlungen, die bisher stets zu einer Einigung führten, etwa in Form einer Änderung des Gesetzesentwurfs. Die aktuelle Eskalation durch die Auslösung des Mechanismus durch mehrere Bundesländer markiert jedoch eine Verschärfung des Konflikts zwischen der Exekutive auf Bundesebene und der Legislative auf Länderebene.

Ein historisches Präzedenzfall bestand im Jahr 2014, als der Bund wegen eines Verstoßes gegen den Konsultationsmechanismus vom Verfassungsgericht zu einer Zahlung verpflichtet wurde. Beschwert hatte sich der Gemeindebund wegen der Eisenbahnkreuzungsverordnung. Gelöst wurde der Streit schließlich über den Finanzausgleich 2017. Darin wurden den Ländern Zweckzuschüsse in Höhe von 4,81 Mrd. gewährt, die diese für Investitionen an Eisenbahnkreuzungen an die Gemeinden weitergeben sollten.