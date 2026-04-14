Begegnung der besonderen Art: Riesiger Hai nähert sich Boot in der Adria

Ein Kapitän und seine Crew erleben eine seltene Begegnung mit einem riesigen Hai in der Adria. Statt Angst dominiert das Staunen, als der Meeresriese das Boot umkreist.

Kurz darauf wird offenbar: Ein gewaltiger Fisch hat sich dem etwa zehn Meter langen Boot genähert. Der Meeresriese misst rund acht Meter und zieht neugierig seine Kreise. Kapitän Zvonko Halimić kann es kaum glauben. Im Gespräch mit '24sata' erklärt er: 'Ich bin mein ganzes Leben auf See unterwegs gewesen, aber in 65 Jahren ist mir noch nie etwas Vergleichbares widerfahren.' 'Es war gegen 17 Uhr, wir hatten fantastisches Wetter', beschreibt der Kapitän die Situation. Statt Panik herrschte an Bord pure Verwunderung; die Kinder sollen sogar versucht haben, nach dem Tier zu greifen. 'Niemand hatte Angst', berichtet Halimić. Zehn volle Minuten lang blieb der riesige Fisch in der Nähe des Bootes, bevor er wieder abtauchte.

Zuerst war unklar, um welche Art es sich handelte. Kroatische Medien sprachen von einem Walhai. Dies korrigierte jedoch Ulrike Kirsch von der 'Deutschen Stiftung Meeresschutz', so die 'Kleine Zeitung'. Für sie steht fest: Es war ein Riesenhai. Walhaie kommen im Mittelmeer laut Kirsch kaum vor, abgesehen von seltenen Irrgästen. Riesenhaie hingegen erscheinen in der Adria immer wieder. 'Sie sind Filtrierer und für Menschen völlig ungefährlich', so Kirsch. Der Riesenhai kann bis zu zwölf Meter lang werden und mehrere Tonnen wiegen. Typisch sind seine große, dreieckige Rückenflosse und die helle Unterseite. Die Begegnung, die im Adriatischen Meer stattfand, ist ein bemerkenswertes Naturereignis, das die Aufmerksamkeit der Küstenbewohner und Meeresliebhaber gleichermaßen auf sich zog.

Die Beobachtung eines so großen Meeresbewohners in seiner natürlichen Umgebung ist ein seltenes und beeindruckendes Erlebnis. Die Reaktion der Besatzung, insbesondere die Kinder, die versuchten, nach dem Tier zu greifen, zeigt die Faszination, die diese Giganten des Meeres auf uns ausüben. Die ruhige und staunende Reaktion der Anwesenden unterstreicht die Faszination für die natürliche Welt und die Harmonie, die zwischen Mensch und Natur bestehen kann, selbst angesichts eines so imposanten Geschöpfs. Die Möglichkeit, diese majestätische Kreatur in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ist ein Geschenk und erinnert uns an die Schönheit und Vielfalt unseres Planeten. Die Tatsache, dass sich das Tier den Menschen so nah zeigte, ist ein Zeichen dafür, dass das Adriatische Meer weiterhin ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Meereslebewesen ist und die Notwendigkeit, diesen Lebensraum zu schützen und zu bewahren.

Die Identifizierung des genauen Spezies war von großer Bedeutung, da sich die Lebensweise, das Verhalten und die Verbreitung von Walhaien und Riesenhaien deutlich unterscheiden. Die Expertise von Ulrike Kirsch trug dazu bei, Verwirrung zu vermeiden und die korrekte Art zu bestimmen. Riesenhaie sind bekannt für ihre Filterernährung, bei der sie winzige Organismen aus dem Wasser filtern, und sind für den Menschen völlig ungefährlich. Dieses Wissen ist wichtig, um die öffentliche Wahrnehmung und das Verständnis für diese Tiere zu fördern. Die Beobachtung dieses beeindruckenden Exemplars bietet auch eine Gelegenheit, die Bedeutung von Schutzmaßnahmen für marine Ökosysteme hervorzuheben. Der Schutz der Lebensräume der Riesenhaie, wie etwa die Adria, ist entscheidend, um das Überleben dieser faszinierenden Kreaturen zu sichern und das Gleichgewicht der marinen Ökosysteme zu erhalten. Die fortlaufende Forschung und das Monitoring von Meereslebewesen sind unerlässlich, um unser Wissen zu erweitern und geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Die Dokumentation solcher Begegnungen, wie die von Kapitän Halimić und seiner Crew, trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes der Meere und ihrer Bewohner zu schärfen und die Neugier und das Staunen über die Schönheit der Natur zu fördern. Das Ereignis ist ein Zeugnis der erstaunlichen Vielfalt des Meereslebens und der Notwendigkeit, die Ozeane zu schützen und zu bewahren.





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