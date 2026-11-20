Claudia Resch vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung erklärt, warum Potenzialförderung wichtiger ist als IQ-Tests und wie Schulen Kinder besser unterstützen können.

Österreichweit gelten etwa 170.000 Schülerinnen und Schüler als hochbegabt, was einem Verhältnis von jeweils zehn Kindern entspricht, die das Potenzial zu sehr hohen Leistungen haben, sobald die entsprechenden Förderbedingungen erfüllt sind. Claudia Resch vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung der Pädagogischen Hochschule Salzburg (PH Salzburg) betont, dass der Fokus von der bloßen Definition auf die aktive Entwicklung dieser Ressourcen verlagert werden muss, um das volle akademische Potential dieser Schülergruppe auszuschöpfen.

Kritik am Begriff Hochbegabung und IQ-Tests

Experten wie Claudia Resch nutzen den Begriff Hochbegabung zunehmend ungern, da er einen stigmatisierenden Stempel darstellt und die Gefahr birgt, Eltern und Lehrern ein falsches Gefühl der Passivität zu vermitteln. Es wird stattdessen der Fokus auf hohe Potenziale gelegt, deren Entfaltung nicht allein von kognitiven Fähigkeiten abhängt, sondern auch eine hohe Motivation, ein diszipliniertes Arbeitsverhalten sowie ein förderliches Lernumfeld erfordert. Ein IQ-Wert von über 130 ist zwar ein Indikator, stellt aber keine Garantie für schulischen Erfolg dar, da Persönlichkeitsmerkmale wie Resilienz und Durchhaltevermögen oft entscheidender sind.

Also read Wels verbietet Smart Glasses im Welldorado als erste Stadt in Österreich

Kognitive Merkmale und historische Evidenz

Kinder mit hohen kognitiven Fähigkeiten zeichnen sich häufig durch schnelle Merkfähigkeit, die Fähigkeit zur Vernetzung von neuem Wissen mit bestehendem Vorwissen sowie einen früh entwickelten und umfangreichen Wortschatz aus. Diese Merkmale sind jedoch nicht zwingend vorhanden und lassen sich auch nicht ausschließlich durch Tests erfassen, wie die berühmte Terman-Langzeitstudie der Stanford-Universität aus den 1920er Jahren demonstriert. Bei dieser Studie wurden zukünftige Nobelpreisträger in Kalifornien zunächst nicht als hochbegabt eingestuft, was beweist, dass soziale und persönliche Faktoren ebenso wesentlich für langfristige Höchstleistungen sind.

Empfehlungen für Eltern und Diagnosevermeidung

Eltern, die bemerken, dass ihre Kinder ungewöhnlich schnell sprechen oder sich im Alter von vier Jahren das Lesen und Schreiben selbst beibringen, sollten nicht vorschnell einen Psychologen aufsuchen, um IQ-Werte bestimmen zu lassen. Claudia Resch rät ausdrücklich davon ab, sich auf die Jagd nach Zahlen zu machen, solange es dem Kind gut geht und es motiviert wirkt. Erst wenn Kinder zu Hause erfolgreich sind, in der Schule jedoch aufgrund von Prüfungsangst oder anderen Faktoren nicht ihr Potenzial entfalten können, wird eine gezielte Unterstützung sinnvoll, um Selbstzifel abzubauen.

Advertisement

Akzeptanz und Veränderung des Lehrerbildungssystems

Grundschüler und Schülerinnen mit hohem Potenzial benötigen vor allem Akzeptanz und ein Umfeld, in dem es als normal und erstrebenswert gilt, gut zu sein, wodurch das negative Etikett Streber aus dem Klassenraum verbannt werden muss. Um dieses Bewusstsein zu schärfen, fordert Resch, dass die Begabungsförderung verpflichtend in die Lehrerausbildung integriert werden muss, analog zur Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten. Das aktuelle Bildungssystem in Österreich ist derzeit noch zu stark defizitorientiert und geht fälschlicherweise davon aus, dass besonders kluge Kinder sich selbst versorgen können, was ihre Bedürfnisse nach Zuwendung und gezieltem Ansatz ignoriert.

Strukturelle Notwendigkeit der Begabungsförderung

Die Realisierung einer umfassenden Förderung dieser Kinder ist nicht nur in spezialisierten Sonderschulen möglich, sondern kann auch in Regelschulen effektiv umgesetzt werden, wenn das pädagogische Personal für die spezifischen Anforderungen sensibilisiert ist. Eine umfassende Aufwertung des Themas Begabtenförderung ist notwendig, um das Bildungssystem fairer und leistungsfähiger zu gestalten und sicherzustellen, dass kein potenzielles Talent durch mangelnde Unterstützung oder fehlendes Verständnis seitens des Systems ungenutzt bleibt.