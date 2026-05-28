Befristete Unistellen: Präktische Krise für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich

Tausende junge Akademiker kämpfen um wenige befristete Positionen, während 80 % der Universitätsmitarbeiter in Österreich nur befristete Verträge haben. Der Mangel an stabilen Karrieremöglichkeiten gefährdet die Forschungslaufbahn, Innovationskraft und internationale Attraktivität des Landes.

Tausende junge Akademikerinnen und Akademiker kämpfen in Österreich um ein paar wenige befristete Stellen an den Universitäten, während die Hochschulen international um Talente werben. Der zunehmende Sparzwang verschärft die prekäre Situation von Nachwuchsforscherinnen und -forschern: Befristete Arbeitsverträge und das Fehlen klarer Aufstiegsperspektiven erschweren die persönliche Lebensplanung erheblich und führen häufig zum vorzeitigen Ausstieg aus der Wissenschaft.

Laut der Interessenvertretung Initiative Unterbau haben rund acht von zehn wissenschaftlichen Mitarbeitenden an den Uni‑Standorten befristete Anstellungsverhältnisse, oft in Form von Kettenverträgen, die maximal acht Jahre dauern dürfen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein unbefristeter Vertrag grundsätzlich die einzige Option, doch die wenigen ausgeschriebenen Laufbahn‑ bzw. Professuren lassen kaum Spielraum für einen stabile Karriereweg.

Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht das Ausmaß des Problems: Für 3.500 Bewerberinnen und Bewerber wurden an der Universität Wien lediglich 40 Doktorandenstellen ausgeschrieben, was einem Wettbewerb von mehr als 87 Kandidat:innen pro Stelle entspricht. Die geforderten Positionen waren auf drei Jahre befristet und umfassten 30‑Stunden‑Wochen. Christina Fritz aus Graz, die bereits ein Doktorat an der Uni Graz begonnen hat, erhielt eine Absage, weil keine feste akademische Stelle in Sicht war.

Für sie und viele ihrer Kolleg:innen ist das ständige Bewerben kein Ausnahmezustand, sondern tägliche Realität. Ohne sichere Anstellung sind nicht nur die wissenschaftliche Arbeit, sondern auch die private Lebensplanung - von Wohnsituation über Familiengründung bis zur finanziellen Absicherung - stark beeinträchtigt. Die Folgen reichen weit über die individuelle Karriere hinaus. Ein attraktiver Forschungsstandort benötigt nicht nur exzellente Ausbildung, sondern vor allem stabile Beschäftigungsbedingungen, um Innovationen, High‑Tech‑Unternehmen und neue Arbeitsplätze zu generieren.

Historische Beispiele wie Nobelpreisträger Anton Zeilinger, KI‑Pionier Peter Steinberger oder die Gen‑Editier‑Pionierin Emmanuelle Charpentier zeigen, dass ihre außergewöhnlichen Leistungen an öffentlichen österreichischen Hochschulen begannen. In Zeiten knapper Haushaltsmittel, in denen Angebot und Nachfrage weiter auseinanderdriften, verliert Österreich jedoch den Reiz für junge Talente. Der internationale Wettbewerb um hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwingt die Universitäten, sowohl für heimische als auch für ausländische Forschende attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wie Theresia Vogel, stellvertretende Vorsitzende des Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung, betont, ist die Sichtbarkeit im Ausland wichtig, doch das Modell eines Wohlfahrtsstaates mit hohen Sozialleistungen kann nur nachhaltig funktionieren, wenn es mit einer verlässlichen akademischen Laufbahn verknüpft ist. Ohne diese Verbindung droht die langfristige Erosion des Forschungsstandorts Österreich. Insgesamt verdeutlicht die aktuelle Lage, dass die bisherigen Schutzmechanismen, die ursprünglich die Beschäftigungsfähigkeit junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichern sollten, zu einem Boomerang geworden sind.

Kettenbefristungen, fehlende Aufstiegschancen und die begrenzte Zahl an Professuren zwingen viele talentierte Forschende nach maximal acht Jahren das Land zu verlassen. Dies bedeutet nicht nur ein persönliches Scheitern, sondern auch einen Verlust für die gesamte Innovationslandschaft des Landes. Um die Attraktivität des österreichischen Forschungsstandorts zu bewahren, sind tiefgreifende Reformen notwendig: Vorgaben für unbefristete Stellen, transparente Karrierepfade und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen internationalen und heimischen Talenten müssen künftig im Fokus stehen.

Der Druck, internationale Sichtbarkeit zu erlangen, darf nicht zulasten der Kerninteressen junger in‑Land‑Forschender gehen. Nur wenn die akademische Infrastruktur stabile, langfristige Perspektiven bietet, kann Österreich seine ambitionierten Ziele im Bereich Forschung, Technologie und Innovation erreichen und zugleich den gesellschaftlichen Auftrag eines Wohlfahrtsstaates erfüllen





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