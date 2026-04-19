Beethoven-Zyklus im Konzerthaus: Sokhiev und die Luxemburger Philharmoniker mit packender Zweiter und Neunter

Ein Abend der Superlative im Konzerthaus: Tugan Sokhiev dirigiert die Luxemburger Philharmoniker und die Singakademie zu einer triumphalen Aufführung von Beethovens Zweiter Sinfonie, gefolgt von einer mit Spannung erwarteten Interpretation der Neunten. Herausragende solistische Leistungen und eine beeindruckende Chorarbeit begeistern das Publikum.

Der vermeintliche Fast-Mahler-Zyklus im Konzert haus, der im Stillen, fernab der großen Ankündigungen, stattfand, erreichte am vergangenen Samstagabend nach der gefeierten Neunten Sinfonie mit Sir Simon Rattle einen weiteren Höhepunkt. Diesmal stand die Zweite Sinfonie auf dem Programm, dirigiert vom charismatischen Tugan Sokhiev. An seiner Seite musizierten die Luxemburger Philharmoniker, deren präzise und klangvolle Darbietung die Zuhörer von der ersten Note an gefangen nahm.

Die anspruchsvolle Chorarbeit, ein wesentlicher Bestandteil dieser Sinfonie, wurde von der exzellenten Singakademie geleistet. Diese treue Verbindung zur Musik Beethovens reichte bis in das Jahr 1916 zurück, als die Singakademie bereits bei der Erstaufführung im Konzerthaus mitwirkte und sich damit einer ehrenvollen Pflicht widmete. Es gab zweifellos viel zu bestaunen und zu bewundern an diesem Abend. Bereits die Eröffnung, mit den prächtig schwarz-hölzernen Celli, die einen warmen und tiefen Ton anschlugen, setzte einen bemerkenswerten Akzent. Die gesamte Darbietung steigerte sich kontinuierlich, kulminierte jedoch in der hervorragend gelungenen letzten Steigerung im Finale. Der berühmte Text von Friedrich Gottlieb Klopstock, der in seiner Erhabenheit und Vorahnung fast wie eine Vorwegnahme moderner Werbeslogans wirkt – „Mit Flügeln, die ich mir errungen, werde ich entschweben!“ – wurde von Chor und Orchester mit einer Leidenschaft und Intensität vorgetragen, die Gänsehaut erzeugte. Das Fernorchester erwies sich als durchweg zuverlässig und präzise, und übertraf in seiner perfekten Abstimmung sogar die Leistungen der Blechbläser, die ebenfalls auf höchstem Niveau agierten. Die Streicher zeigten eine bemerkenswerte Bandbreite: Während einige der repetitiven begleitenden Streicherfiguren im ersten Satz fast wie absichtlich seltsam mechanisch und steif klangen und damit die Spannung erhöhten, entfalteten sich die lyrischen Celloeinlagen mit einer ungemein einfühlsamen und berührenden Melancholie. Die Pizzicati der versammelten Streicher hingegen klangen quicklebendig und federleicht, und trugen maßgeblich zur rhythmischen Vitalität des Stücks bei. Die vokalen Solistinnen fügten dem Geschehen weitere Glanzlichter hinzu. Okka von der Damerau, mit ihrem kräftigen und nuancierten Mezzo-Sopran, brillierte sowohl im innigen „Urlicht“ als auch im dramatischen „Auferstehen“-Finale. Ihre Darbietung war geprägt von einer Klarheit, Kraft und vor allem einer bemerkenswerten Verständlichkeit, die es dem Publikum ermöglichte, jedes einzelne Wort der Texte mühelos zu verfolgen. Dieser Grad an Deutlichkeit ist naturgemäß für eine Sopranistin, wie Louise Alder, die die höhere Stimme übernahm, eine größere Herausforderung. Dennoch hinterließ sie einen tiefen Eindruck, insbesondere durch die Art und Weise, wie sie aus dem gewagt langsamen, geradezu geflüsterten Choreinsatz emportauchte und darüber zu schweben schien, eine Darstellung von großer Intensität und Reinheit. Tugan Sokhiev, mit seiner stets gelassenen und doch eindringlichen Gestik, führte Orchester und Chor mit einem langen Atem und einer klaren Vision zum triumphierenden Finale. Das Publikum, welches am Ende nicht buchstäblich auferstanden, aber metaphorisch erhoben war, zeigte durch langanhaltenden Beifall und stehende Ovationen seine tiefe Zufriedenheit und Anerkennung für diesen außergewöhnlichen musikalischen Abend





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