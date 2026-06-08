Becoming Taylor Swift: Dokumentation zeichnet Weg vom Country-Mädchen zum Popstar nach

Eine zweiteilige Dokumentation für Channel 4, jetzt im ZDF verfügbar, beleuchtet die außergewöhnliche Karriere von Taylor Swift. Von den Nashville-Anfängen über den Genrewechsel bis zu globalen Erfolg, politischem Engagement und dem Kampf um Masters-Rechte - Regisseur Guy King erzählt chronologisch, nutzt Archivmaterial und lässt Weggefährten zu Wort kommen. Die Stärke: ein guter Überblick für Neueinsteiger. Die Schwäche: Swift selbst kommt kaum zu Wort, und vieles ist bereits bekannt.

Die zweiteilige Dokumentation 'Becoming Taylor Swift ' zeichnet den außergewöhnlichen Weg der US-Sängerin Taylor Swift von ihren bescheidenen Anfängen in der Country -Szene von Nashville bis hin zu ihrem_status als weltweit erfolgreichste Popstar nach.

Regisseur Guy King beginnt chronologisch mit Swifts Kindheit, zeigt wie sie erste Songs schreibt, sich mit Unterstützung ihrer Eltern und durch Beharrlichkeit einen Plattenvertrag erarbeitet und schließlich ihr Sound von Album zu Album immer weiterentwickelt, bis sie das Country-Genre ganz hinter sich lässt und sich neu erfindet. Die Doku nutzt Archivbilder, Tonaufnahmen und Liedzitate, um diese Karriere zu beleuchten.

Ein zentraler Aspekt ist dabei Swifts bewusste Ansprache eines jungen, weiblichen Publikums: Sie setzt auf große Gefühle statt auf viel Haut und bediente damit in den 2000er- und 2010er-Jahren eine bis dahin unterrepräsentierte Zielgruppe.

'Sie spricht junge Frauen und Mädchen an, die jemanden suchen, der ihre Gefühle widerspiegelt', erklärt Journalistin Zing Tsjeng. Spannende Einblicke in diese frühen Jahre liefern früherer Manager Rick Barker und Journalistin Vanessa Grigoriadis, die 2009 ein ausführliches Interview führte. Auszüge aus den Tonaufnahmen zeigen, wie die damals 19-Jährige bereits intensiv über ihre Musik nachdachte. Daneben erzählen langjährige Fans, die 'Swifties', wie sie mit den Liedern aufgewachsen sind und Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen.

Der erste Teil der Dokumentation gipfelt in den Ereignissen von 2016 - der öffentlichen Fehde mit dem Rapper Kanye West und Kim Kardashian -, die Swift selbst oft als prägend bezeichnet hat, sowie ihrem darauffolgenden Rückzug aus der Öffentlichkeit. Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt sie 2017 mit dem Album 'Reputation' zurück. In der zweiten Folge rücken andere Themen in den Vordergrund: Swifts Versuche, eine politische Stimme zu finden, und der juristische Kampf um die Rechte an ihren ersten sechs Alben.

Als die Doku beim Start der 'Eras Tour' 2023 ankommt, greift sie erneut den Skandal mit Kanye West auf. Die Journalistin Tsjeng konstatiert: 'Für eine Frau gibt es keinen besseren Konter als kommerziellen Erfolg.

' Allerdings zeigt sich an diesem Punkt eine deutliche Schwäche des Films: Die Deutungshoheit über Swifts Beweggründe und Gefühle liegt überwiegend bei den interviewten Dritten. Taylor Swift selbst kommt nur durch Archivmaterial zu Wort, das größtenteils bereits aus anderen Produktionen wie der Netflix-Doku 'Miss Americana' (2020) bekannt ist.

Dies fällt besonders auf, weil die 36-Jährige im vergangenen Jahr sehr interviewfreudig war: Sie sprach im Podcast ihres Partners Travis Kelce, gab Interviews zu ihrem Album 'The Tortured Poets Department' und trat in Late-Night-Shows auf. Zudem erschien Ende 2025 bei Disney+ eine sechsteilige Dokureihe über die 'Eras Tour' und die 'New York Times' veröffentlichte ein ausführliches Video-Interview über ihr Songwriting. Wer diese Materialien kennt, wird in 'Becoming Taylor Swift' wenig Neues entdecken.

Für Zuschauer ohne viel Vorkenntnis bietet Kings Doku jedoch einen kurzweiligen und unterhaltsamen Überblick über das Leben und die Karriere einer der größten Popikonen unserer Zeit.





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