Der ehemalige Wimbledon-Sieger Boris Becker äußert sich scharf gegenüber Alexander Zverev. Kritik richtet sich gegen Zverevs Auftreten, seine russischen Wurzeln und sein Schweigen zum Ukraine-Krieg.

Boris Becker hat in einem interview mit dem Spiegel seine Unzufriedenheit über Alexander Zverev öffentlich gemacht. Die Kritik berührt sowohl die persönliche Haltung des jungen Torschützen als auch sein Verhalten auf dem Platz. Das Thema ist nicht neu, doch die Worte des 58‑Jährigen Tennisikonen sprechen jetzt laut und deutlich.

Zverev: Der russische Hintergrund im Fokus

Becker erklärte, dass Zverevs Eltern aus Russland stammen und er betone, dass Zverev während der Tour russisch spricht. Die Legende kritisiert, dass der Spieler sich politisch zum Krieg in der Ukraine nicht äußert und damit laut zweier Kritiker eher das Publikum als den Sport verunsichert. Becker bedauert zwar, dass Zverev zu wenig kommentiert, doch bewertet er das Schweigen insgesamt als problematisch.

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Goldkettchen und die kleinen Details im Spiel

Ein weiteres Thema der Kritik bezieht sich auf Zverevs Bekleidung. Becker sieht die drei Goldkettchen als Zeichen des Glücks, beschreibt jedoch, dass der Spieler sie ständig zupft und das hemmt. Dieser subtile Regen von Handgelenkszeichnungen ist laut Becker kein glamouröses Symbol; er sei eher ein Störfaktor. Becker ergänzt, dass Zverev im englischen Fernsehen sein wirklicher Charakter zeigt, doch die deutsche Version sei schroff und abgehackt.

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Die Reaktion von Zverev: Zurückhaltend und anschließend offen

Zverev reagierte zunächst zögerlich in Paris: "Ich habe nur Auszüge gesehen und halte mich für nicht bereit, große Kommentare zu machen." Später ließ er aber die Stimme aufsteigen. Er bezeichnete Becker als "Blödsinn" und meinte, ihm komme das Gefühl, Becker müsse alles kommentieren. Zverev bezeichnete gegen den Eindruck, wegen Becker's Kritik ein "AB‑Näher" hilfreich sei und mitleidet mit der Meinung, er dürfe sich auf seine Arbeit konzentrieren.

Was bedeutet das für die zukünftige Szene?

Die Spannung könnte sich auf die kommenden Turniere übertragen und die Medienberichterstattung verstärken. Becker drängt Zverev dazu, offener zu reagieren, während Zverev versichert, dass er oftmals gezielte Antworten weglässt, um seine persönliche Integrität zu wahren. Die Tennis‑Gemeinde beobachtet die beiden Stars aufmerksam, da ihr Verhalten Marktfaktoren und die europäische Sichtbarkeit des Sports beeinflussen. Als nächstes gibt es eine unterschüßliche Erwartung, dass beide Athleten die öffentliche Diskussion weiter prägen, aber für das Moment bleibt die Debatte offen und weg von eindeutigen Nieten. Weitere konkreten Maßnahmen sind noch nicht bekannt, aber das Verhältnis zwischen den beiden wird durch die Debatte stark hervor gehoben.