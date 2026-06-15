Beatrice Egli ergattert erste Schauspielrolle in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Schlagersängerin Beatrice Egli wagt den Schritt vor die Kamera als Schauspielerin. In der Sat1-Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" wird sie als Céline Huber zu sehen sein. Die Rolle bringt frischen Wind in den Sonnenhof und birgt emotionale Geheimnisse. Das Debüt ist für den Spätsommer geplant.

Eine der größten Überraschungen für die Fans von Beatrice Egli ist die Enthüllung eines süßen Geheimnisses auf Instagram, das sowohl die Sängerin als auch ihre Anhänger in helle Begeisterung versetzt.

Die 37-jährige Schweizerin, die bisher vor allem durch ihre Auftritte als Schlagersängerin bekannt ist, wird bald in einer völlig neuen Rolle zu sehen sein: als Schauspielerin in der Sat1-Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Für Egli markiert diese erste fiktionale Rolle einen besonderen Meilenstein. In ihren eigenen Worten bedeutet es ihr viel, nach Jahren vor der Kamera immer als sie selbst stets nun die Möglichkeit zu bekommen, in eine andere Person zu schlüpfen und ein neues Abenteuer zu bestehen.

Die Fans müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden, da das Schauspieldebüt erst im Spätsommer ausgestrahlt wird. Bereits jetzt steht fest, dass ihre Figur Céline Huber überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht. Die Verbindung zu Lili Lamminger (gespielt von Pina Kühr) ist besonders, da beide eine langjährige Freundschaft aus ihrer gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung verbindet. Céline bringt mit ihrer warmherzigen Art frischen Wind in den Sonnenhof, gewinnt schnell das Vertrauen der Menschen um sich herum.

Doch bald erkennt Lili als einzige, dass hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin eine tiefere Belastung liegt und dass ihr Kommen nach Weilhausen kein Zufall war. Die Geschichte verspricht also nicht nur heitere Momente, sondern auch emotionale Tiefe und Spannung. Es ist ein spannender Karriereschritt für Beatrice Egli, der ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellt und zeigt, dass sie bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Die Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ist eine erfolgreiche Produktion, die durch die Integration neuer Charaktere wie Céline Huber immer wieder für frischen Wind sorgt. Für die Zuschauer wird es interessant zu beobachten, wie sich Céline in die bestehende Gemeinschaft einfügt und welche Geheimnisse ihr Charakter hütet. Die Freundschaft zu Lili wird dabei eine zentrale Rolle spielen und möglicherweise auf eine harte Probe gestellt werden.

Beatrice Egli selbst äußerte sich begeistert über die Chance, ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und eine komplexe Figur zu verkörpern. Die Sendung verspricht eine Mischung aus Herzlichkeit, Spannung und Unterhaltung, wie man sie von einer erfolgreichen deutschen Vorabendserie erwartet. Bis zur Ausstrahlung im Spätsommer wird die Vorfreude bei den Fans sicherlich weiter wachsen, die nun nicht nur auf neue Musik, sondern auch auf dieses besondere Fernseherlebnis gespannt sein dürfen





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