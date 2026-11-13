Beate Schmidtgrabmer: Späte ADHS-Diagnose bei Frauen

Psychologin Beate Schmidtgrabmer erklärt in ihrem Buch, warum Neurodivergenz bei Frauen oft erst im Erwachsenenalter erkannt wird und welche Strategien helfen.

Die Wiener Psychologin Beate Schmidtgrabmer veröffentlicht ein neues Buch, das sich mit der späten Diagnose von Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung ( ADHS) sowie Autismus bei Erwachsenen befasst. Schmidtgrabmer selbst wurde als Erwachsene diagnostiziert und nutzt ihre persönliche Erfahrung sowie professionelles Wissen, um Lesern konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Im Fokus steht dabei die Untersuchung, warum Neurodivergenz bei Frauen oft so lange unerkannt bleibt und häufig erst im Erwachsenenalter behandelt wird.

Doppelte Diagnose bei AuDHS verstehen

Schmidtgrabmer erläutert im Detail, was es mit der Kombination aus beiden Störungsbildern auf sich hat. Bei Menschen mit der Diagnose AuDHS liegen zwei eigenständige Diagnosen vor. Es bedeutet jedoch nicht, dass die Symptome zu je fünfzig Prozent ausgeprägt sind, sondern dass beide Störungsbilder zu einhundert Prozent zutreffen. Der Vergleich mit einem gebrochenen Bein und einer Halsentzündung verdeutlicht, dass beide Zustände gleichzeitig existieren können. Die Merkmale der beiden Neurodivergenzen überschneiden sich teilweise, können aber auch gegensätzlich wirken und Konflikte verursachen.

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Eines dieser Konflikte entsteht durch das unterschiedliche Sicherheitsbedürfnis des Autismus im Gegensatz zur Spontanität des ADHS. Diese inneren Widersprüche erschweren oft den Alltag. Schmidtgrabmer rät daher dazu, Routinen zu erarbeiten, die Struktur bieten. Gleichzeitig sollte man jedoch Pufferzeiten einplanen, um ADHS-bedingte Abweichungen vom Plan aufnehmen zu können. Solche Strategien helfen, den Druck zu reduzieren und die Lebensqualität zu steigern.

Historische Forschungslücken und weibliche Symptome

Bis in die neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wurde medizinische Forschung vorwiegend an Männern durchgeführt. Dadurch entstanden einseitige Krankheitsbilder und Medikationen, die nicht die spezifischen Ausprägungen bei Frauen berücksichtigten. Verträumte Mädchen wurden in der Gesellschaft lange Zeit als schüchtern wahrgenommen. Diese Eigenschaft galt lange als typisch weiblich und wurde nicht als Symptom einer Störung interpretiert.

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Frauen wuchsen oft mit dem Idealbild auf, lieb und nett zu sein und es allen recht zu machen. Sie passten ihr Verhalten häufig an die gesellschaftlichen Erwartungen an, was dazu führte, dass innere Schwierigkeiten lange verborgen blieben. Erst wenn die Bewältigungsmechanismen versagten, wurden die Symptome sichtbar. Dies geschah oft in Phasen starken hormonellen Wandels, wenn der Östrogenspiegel sank oder Hormone stark schwankten. In solchen Momenten können sich autistische und ADHS-Merkmale intensivieren.

Kritik an gesellschaftlichen Erwartungen

In der öffentlichen Debatte wird zunehmend kritisiert, dass Frauen sich lange nicht diagnostizieren lassen. Viele haben jahrelang das Thema zurückgesteckt, weil sie sich schämen, nicht den Normen zu entsprechen. Schmidtgrabmer berichtet, dass sie in ihrer Praxis häufig Frauen trifft, die erst eine Diagnose erhalten, wenn ihre eigenen Kinder diagnostiziert werden. Erst dann erkennen sie, dass die Symptome auch auf sie zutreffen. Dieser Moment bringt oft Erleichterung, da endlich eine Erklärung für komplexe Lebenssituationen gefunden wird.

Die Expertin Dr. Szép kämpft ebenfalls dafür, dass Neurodivergenz bei Mädchen und Frauen nicht länger unerkannt bleibt oder in Fehldiagnosen wie Depression oder Angststörung endet. Szép betont, dass die Forschung dazu beitragen soll, Veränderungen in der Diagnostik, der Therapie und der Ausbildung anzuregen. Ziel ist es, dass Ärzte, Lehrkräfte und Therapeuten die Möglichkeit von ADHS stärker im Hinterkopf behalten.

Praktische Strategien für den Alltag

Für Menschen mit sensorischer Überforderung empfiehlt Schmidtgrabmer reizarme Rückzugsorte, um sich erholen zu können. Personen mit starkem Bewegungsdrang können von Wackelhockern profitieren, um ihre Energie kanalisieren zu können. Auch in sozialen Interaktionen kann Hilfe nötig sein. Vorab angelegte Listen mit Gesprächsthemen können hierbei unterstützen, um Unsicherheiten zu minimieren. Diese praktischen Tipps sind zentrale Bestandteile des neuen Buches.

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Schmidtgrabmer schreibt seit dem Jahr zweiundzwanzig als freie Autorin aus London für den Kurier. Zuvor war sie acht Jahre in der Wien-Chronik tätig. Ihr Werk kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlicher Betroffenheit. Sie macht deutlich, dass eine späte Diagnose kein Versagen ist, sondern oft das Ergebnis unzureichender Kenntnisse im Gesundheitssystem. Die richtige Diagnose ermöglicht es Betroffenen, ihre Neurodivergenz zu akzeptieren und angepasste Strategien für ihren Alltag zu entwickeln.