Bear-vision nutzt KI und Videobilder statt Radar, um Eisbären sicher zu erkennen. So reduziert das Projekt Konflikte zwischen Tieren und Menschen in der Arktis nachhaltig.

Wissenschaftler entwickeln ein innovatives System mit dem Namen Bear-vision, das darauf abzielt, die Interaktionen zwischen Menschen und Eisbären in der Arktis zu regulieren und sicherer zu gestalten. Die Initiative nutzt fortschrittliche Videotechnik in Kombination mit künstlicher Intelligenz, um die Tiere automatisch zu identifizieren, wobei ein spezifischer Forschungsschwerpunkt auf dem Wiener Tiergarten Schönbrunn liegt, der dieses Projekt vorantreibt.

Künstliche Intelligenz ersetzt Radar

Der Hintergrund für diese technologische Entwicklung liegt in der zunehmenden Notwendigkeit, dass Eisbären in vielen Regionen der Arktis immer längere Zeiträume an Land verbringen müssen. Dieser ökologische Wandel führt dazu, dass die Gefahr signifikant steigt, dass die Tiere menschlichen Siedlungen zu nahe kommen. Solche Begegnungen sind hochgradig problematisch, da sie für beide Seiten, sowohl für die lokalen Bewohner als auch für die gefährdeten Bären, tödlich enden können. Die bisherige Überwachung durch Radarsysteme stößt dabei auf technische Grenzen, die das neue System Bear-vision lösen soll.

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Das Bear-vision-Projekt stellt eine günstigere und effizientere Alternative zur herkömmlichen Radartechnologie dar. Anstatt sich auf Funkwellen zu verlassen, nutzt das neue System Videobilder, auf denen eine speziell trainierte künstliche Intelligenz Eisbären automatisch identifiziert. Dieser Ansatz verspricht nicht nur eine kostengünstigere Implementierung, sondern auch eine höhere Flexibilität bei der Datenerfassung in verschiedenen Umgebungsbedingungen, die in der Arktis vorherrschen.

Herausforderungen in der rauen Arktis

Die Entwicklung der KI wurde gezielt darauf ausgerichtet, den extremen Bedingungen in der Arktis standzuhalten. Das System muss mit schlechtem Wetter, unterschiedlichen Lichtverhältnissen und der weiten Entfernung zum Objekt umgehen können. Durch regelmäßiges medizinisches Training lernt ein spezifischer Eisbär aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn freiwillig sein Maul zu öffnen, auf eine Waage zu steigen oder sich Blut abnehmen zu lassen, ganz ohne Narkose, was als Analogie für das Training der Algorithmen dient. Die KI soll künftig auch in der rauen Arktis zuverlässiger erkennen können, wenn sich ein Eisbär nähert, unabhängig von visuellen Einschränkungen.

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Ein zentrales Ziel dieses innovativen Ansatzes ist die frühzeitige Erkennung der Tiere. Experten betonen, dass die Möglichkeit, die Bären frühzeitig zu identifizieren, gefährliche Situationen effektiv vermeiden lässt. Dies schützt nicht nur die Menschen vor potenziellen Angriffen, sondern kann auch verhindern, dass Eisbären bei Konflikten verletzt oder getötet werden, was einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leistet.

Internationaler Fokus und Aktivismus

Anlässlich der internationalen Polar Bear Week, die vom 1. bis 7. November stattfindet, macht der Tiergarten Schönbrunn auf dieses Forschungsprojekt aufmerksam. Diese zeitliche Planung unterstreicht die globale Bedeutung des Themas und dient als Plattform, um das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, denen Eisbären aufgrund des Klimawandels ausgesetzt sind. Der Tiergarten nutzt diese Gelegenheit, um die Öffentlichkeit über die Notwendigkeit solcher Technologien aufzuklären.

Vielleicht sorgt der Wiener Eisbär mit seinen Videoauftritten eines Tages tatsächlich dafür, dass seine wilden Verwandten sicherer durch die Arktis streifen können. Die Hoffnung der Forscher und Tierpfleger ist es, dass diese technologischen Fortschritte dazu beitragen, das Überleben der Art in einer sich wandelnden Welt zu sichern, indem sie die Schnittstellen zwischen menschlicher Zivilisation und natürlicher Wildnis minimieren und so eine nachhaltige Koexistenz ermöglichen.