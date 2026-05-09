Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling belustigen sich bei Beschuss eines Unbekannten

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Angriffsmaßnahmen an die Staatsgewalt an der Meidlinger Hauptstraße. Drei Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden verletzt. Ein Unbekannter wurde festgenommen, weil er drei Beamter belästigt und körperlich attackierte. Der Angreifer befand sich in einem augenscheinlich psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Samstag kamen Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling aufgrund einer lautstark lärmenden Person, die auf der Straße rumlief, zur Meidlinger Hauptstraße gerufen. Vor Ort fanden sie einen auf dem Boden sitzenden Mann.

Als sie ihn angesprochen haben, sprang er auf, versetzte einem der Polizisten einen heftigen Stoß gegen die Brust und anschließend einen Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht. Beamter mussten Körperkraft anwenden, um einen weiteren Angriff des unbekannten 30-Jährigen zu verhindern. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Drei Beamte wurden während der Festnahme verletzt.

Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung





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