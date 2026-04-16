Bayern übersteht Real-Gefahr und kämpft sich ins Champions League Halbfinale – Arsenal ebenfalls weiter

Der FC Bayern München hat nach einem aufregenden Rückspiel mit 4:3 gegen Real Madrid das Halbfinale der Champions League erreicht. Ein später Doppelschlag sicherte den Einzug, während der FC Arsenal nach einem 0:0 gegen Sporting Lissabon ebenfalls weiter ist. Bayern trifft auf Paris Saint-Germain, Arsenal auf Atlético Madrid.

Der FC Bayern München hat den 'Real-Fluch' gebrochen und steht dank eines dramatischen 4:3-Sieges im Rückspiel gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League . Nach dem knappen 2:1-Erfolg im Hinspiel gerieten die Münchner in der heimischen Allianz Arena früh in Rückstand. Manuel Neuer leistete sich bereits in der ersten Minute einen folgenschweren Fehlpass, den Arda Güler für Real zum 1:0 nutzte.

Doch die Bayern kämpften sich zurück. Ein Kopfball von Aleksandar Pavlovic nach einer Ecke von Joshua Kimmich brachte den Ausgleich. Real ging jedoch erneut durch einen Freistoß von Güler in Führung, bevor Harry Kane mit seinem 50. Saisontor in seinem 42. Pflichtspiel den erneuten Ausgleich erzielte. Kurz vor der Halbzeit erzielte Kylian Mbappé die erneute Führung für die Madrilenen, die bis kurz vor Schluss Bestand hatte.

Die zweite Halbzeit war geprägt von Kampf und Torchancen auf beiden Seiten. Manuel Neuer zeigte eine starke Parade gegen Mbappé. Nach der Einwechslung von Jamal Musiala entwickelte sich ein offenes Spiel.

In der Schlussphase sorgten dann Luis Díaz in der 89. Minute und Michael Olise in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Mit dem Sieg zieht der FC Bayern ins Halbfinale ein und trifft dort auf den Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Somit lebt die Chance auf das Triple für die Münchner und Trainer Vincent Kompany weiter.

Dies ist ein bedeutender Erfolg für die Mannschaft, die in dieser Saison oft kritisiert wurde. Die Leistung gegen einen der Top-Favoriten der Champions League gibt Hoffnung für die kommenden Spiele. Der FC Arsenal hat es ebenfalls ins Halbfinale der Champions League geschafft.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Sporting Lissabon reichte den Gunners ein 0:0 im Rückspiel, um die nächste Runde zu erreichen. Damit steht der englische Tabellenführer zum zweiten Mal in Folge unter den besten Vier Europas. Im Halbfinale trifft Arsenal auf Atlético Madrid, das sich im Viertelfinale gegen den FC Barcelona durchgesetzt hat.

Für die Mannschaft von Mikel Arteta ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem möglichen europäischen Titel, der die starke Saison in der heimischen Premier League krönen würde. Die Leistung gegen Sporting war zwar defensiv solide, ließ aber auch im Angriff die letzte Präzision vermissen. Dennoch zählt das Weiterkommen, und die Auslosung für das Halbfinale verspricht spannende Duelle.





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