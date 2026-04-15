Bayern triumphiert nach Spektakel gegen Real Madrid und steht im Halbfinale

Ein furioses Spiel in der Allianz Arena: Bayern München dreht einen Rückstand gegen Real Madrid und zieht mit einem 4:3-Sieg ins Halbfinale der Champions League ein. Tore von Güler, Mbappe, Pavlovic, Kane, Diaz und Olise sorgten für ein Spektakel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Bayern trifft nun auf Paris Saint-Germain.

Real Madrid s Arda Güler sorgte mit einem Blitz-Tor nach gerade einmal 34 Sekunden für die frühe Führung der Spanier. Ein haarsträubender Patzer von Bayern-Keeper Manuel Neuer, der einen Fehlpass an der Sechzehnergrenze direkt zu Güler spielte, nutzte der türkische Nationalspieler eiskalt aus und traf ins leere Tor. Damit musste Bayern den schnellsten Gegentreffer in der "Königslassen"-Geschichte hinnehmen.Die Antwort der Münchner ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Bereits in der sechsten Minute köpfte Aleksandar Pavlovic nach einer Ecke von Joshua Kimmich aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Real-Schlussmann Andrij Lunin sah dabei nicht gut aus und klebte auf der Linie. Kimmich selbst hatte in der 27. Minute die Führung für Bayern auf dem Fuß, doch Lunin konnte den Schuss parieren. Stattdessen ging Real in der 29. Minute erneut in Führung. Arda Güler verwandelte einen direkten Freistoß aus 20 Metern traumhaft zum 2:1 für die Gäste. Diesen Freistoß hatte Konrad Laimer mit einem Foul an Brahim Diaz verursacht. Neun Minuten später glich Bayern erneut aus. Harry Kane, ideal von Dayot Upamecano bedient, nutzte seinen Platz im Strafraum und traf zum 2:2 (38.). Doch die Spanier schlugen nur fünf Minuten später wieder zu. Vinicius Junior leitete einen Konter über links ein und legte nach Durchbruch durch die unsortierte Bayern-Abwehr quer auf Kylian Mbappe, der zum 3:2 einschoss (43.). Dayot Upamecano hatte dabei ein tiefes Loch in der Rückwärtsbewegung aufgerissen und war zu langsam gewesen. Nur zwei Minuten zuvor hatte Vinicius Junior selbst schon den Ball an die Querlatte gesetzt (41.). Nach der Pause brachte Bayern-Trainer Vincent Kompany mit Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite und einer Verlagerung von Laimer nach rechts zusätzlichen Schwung. Die Gastgeber zeigten sich weiter offensivstark, und Diaz verpasste den schnellen Ausgleich nur knapp (46.). Die Münchner versuchten, das Spiel zu beruhigen, aber Real blieb gefährlich im Konterspiel. Kylian Mbappe ließ in der 55. Minute eine weitere große Chance für Real liegen, als Neuer einen Volley-Abschluss aus kurzer Distanz mit einem Reflex parierte. In der Schlussphase erhöhte Bayern den Druck. Michael Olises Schuss ging in der 77. Minute haarscharf über das Tor, und Kanes Versuch in der 85. Minute wurde von Eduardo Camavinga geblockt. Camavinga sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er erst in der 62. Minute eingewechselt worden war und den schnellen Wiederanstoß eines Freistoßes der Bayern verhinderte. In Überzahl drehten die Bayern das Spiel in der Schlussphase komplett. Luis Diaz traf in der 89. Minute zum 3:3, und Michael Olise sorgte mit seinem späten Doppelschlag in der 94. Minute für die Entscheidung und den 4:3-Sieg der Münchner. Damit zogen die Bayern mit einem Gesamtscore von 6:4 ins Halbfinale der Champions League ein, wo sie nun auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain treffen. Nach dem Schlusspfiff sah Arda Güler noch die Rote Karte. Zuvor war bereits Arsenal nach einem 0:0 gegen Sporting Lissabon dank des 1:0-Sieges aus dem Hinspiel weitergekommen. Real-Coach Alvaro Arbeloa hatte seine Startelf gegenüber dem Hinspiel auf vier Positionen verändert. Ferland Mendy rückte links hinten in die Abwehr, Eder Militao verteidigte im Zentrum, und Dean Huijsen saß auf der Bank. Jude Bellingham und Federico Valverde bildeten das defensive Mittelfeld, und Brahim Diaz agierte auf dem rechten Flügel. Erstmals in der Europacup-Geschichte von Real stand kein Spanier in der Startformation. Der österreichische Nationalspieler David Alaba nahm erwartungsgemäß auf der Ersatzbank Platz. Bayern-Trainer Vincent Kompany setzte auf dieselbe Elf wie im Hinspiel in Madrid, mit Konrad Laimer als Linksverteidiger. Die ausverkaufte Allianz Arena war Schauplatz eines packenden und torreichen Duells, das die Münchner letztlich für sich entscheiden konnten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayern München Real Madrid Champions League Halbfinale Allianz Arena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Jetzt schießt die Angst ein, alles zu verlieren!“Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League! „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog erwartet ein großes Spiel in München, sieht die Bayern gegen ...

Read more »

Legende schimpft: „Geht‘s jetzt um Eitelkeiten?“Sepp Maier glaubt nicht an eine DFB-Rückkehr von Manuel Neuer. Deutschen Medienberichten zufolge soll das Verhältnis zwischen dem Bayern-Keeper und ...

Read more »

Fermin Lopez erleidet schmerzhafte Verletzung im Spiel gegen Atletico MadridBarcelona-Star Fermin Lopez wurde im Spiel gegen Atletico Madrid verletzt, nachdem er einen Zusammenprall mit dem Torwart Juan Musso hatte. Trotz der Verletzung spielte Lopez mit Verband weiter.

Read more »

Real trauert vor CL-Hit um Klub-Legende und Ex-TeamchefReal Madrid und der spanische Fußball trauern um Jose Emilio Santamaria. Die Fußball-Ikone starb im Alter von 96 Jahren.

Read more »

Mega-Razzia in München vor CL-Kracher gegen RealNur wenige Stunden vor dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid findet im Münchner Bahnhofsviertel eine großangelegte ...

Read more »

Barca nach Aus am Boden: 'Wir wurden beraubt'Der Traum vom Titel platzt – und der FC Barcelona fühlt sich nach dem Aus gegen Atletico Madrid wie schon nach dem Hinspiel betrogen.

Read more »