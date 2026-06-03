Bayern-Sportvorstand Max Eberl unter Zugzwang: Drei Monate Zeit für Transfers

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl muss bis Ende August Spieler verkaufen oder verleihen, andernfalls droht ihm das Aus. Der Aufsichtsrat kritisiert seine Verhandlungsführung und setzt eine Frist.

Bayern München s Sport vorstand Max Eberl steht nach einem bericht der Bild-Zeitung unter erheblichem Druck. Demnach hat der 52-Jährige noch bis Ende August Zeit, eine Handvoll Spieler zu verkaufen oder zu verleihen.

Andernfalls drohe ihm die sofortige Beendigung seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister. Konkret gehe es darum, Leihspieler wie Joao Palhinha, Alexander Nübel, Bryan Zaragoza und Sacha Boey von der Gehaltsliste zu bekommen.

Zudem sollen zwei Verteidiger abgegeben werden. Eberl habe drei Monate Zeit, die Bilanz des Vereins zu verbessern. Der Aufsichtsrat soll mit der bisherigen Arbeit Eberls nicht zufrieden sein. Man werfe ihm vor, nicht konsequent genug zu verhandeln und zu ungeduldig zu sein, was den Abschluss von Deals angehe.

Teilweise werde sogar von "unattraktiven Konditionen" gesprochen. Eberl war erst im März 2024 als Sportvorstand vorgestellt worden. Seine Zukunft beim FC Bayern hängt somit maßgeblich von den Personalentscheidungen in den kommenden Wochen ab. Der Druck auf den Sportvorstand ist groß, denn die finanzielle Situation des Clubs erfordert dringende Maßnahmen.

Durch die Gehaltskosten der ausgeliehenen Spieler und nicht mehr benötigten Akteure belastet die aktuelle Kaderplanung die Bilanz. Eberl muss nun zügig und vor allem erfolgreich transfers abwickeln, um die Erwartungen des Aufsichtsrats zu erfüllen. Sollte er die Vorgaben nicht erreichen, wird eine sofortige Trennung erwartet. Dies wäre ein weitreichender Schritt, da Eberl erst vor kurzem die Nachfolge von Hasan Salihamidzic angetreten hatte und langfristig den sportlichen Erfolg sichern sollte.

Die Liste der zu verkaufenden oder zu verleihenden Spieler umfasst sowohl hochkarätige als auch weniger bekannte Namen. Joao Palhinha, der von Fulham ausgeliehen ist, und Alexander Nübel, derzeit bei Monaco, könnten bei einem geeigneten Angebot abgegeben werden. Auch Bryan Zaragoza und Sacha Boey, die beide nicht durchgehend überzeugen konnten, stehen auf der Kippe. Zusätzlich müssen zwei Verteidiger gehen, was die Abwehrplanung zusätzlich kompliziert macht.

Eberl steht vor der Herausforderung, für diese Spieler Abnehmer zu finden, ohne zu große Verluste zu machen oder die Mannschaft zu stark zu schwächen. Sollte Eberl scheitern, würde der FC Bayern nicht nur einen Sportvorstand verlieren, sondern auch einen Teil seiner strategischen Planung. Die Zeit drängt, denn bis Ende August muss die Transferperiode genutzt werden. Die Entscheidung des Aufsichtsrats wird voraussichtlich rasch fallen, sobald die finanziellen und sportlichen Auswirkungen der Transfers absehbar sind.

Für Eberl geht es um seinen Ruf und seine Zukunft im deutschen Fußball. Hinweis: User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion von Krone Multimedia (KMM) wieder. Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten des Diskussionsforums. KMM behält sich vor, gegen geltendes Recht verstoßende oder den guten Sitten widersprechende Beiträge zu löschen, Schadenersatz geltend zu machen, Nutzerdaten für die Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





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