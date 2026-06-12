Bayern: Mutter bringt zum dritten Mal Zwillinge zur Welt

Eine Frau aus Bayern hat innerhalb von zwei Jahren sechs Kinder zur Welt gebracht, darunter drei Zwillingspaare. Die dritte Zwillingsgeburt ereignete sich Ende Mai im Klinikum Fürth. Ärzte sprechen von einem seltenen Zufall, da keine künstliche Befruchtung stattgefunden hat. Die Familie freut sich über das große Glück.

Die bayerische Familie Rittner erlebt eine außergewöhnliche Familienzunahme: Mutter Jasmin Rittner hat zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Zwillinge zur Welt gebracht. Nachdem bereits im Spätsommer 2023 die Zwillinge Daniel und Emilio geboren wurden und etwa ein Jahr später die Zwillinge Simone und Anastacia folgten, kamen am 27.

Mai die Töchter Julia Anja Valentina und Estephania Lorena Marie im Klinikum Fürth zur Welt. Das Klinikum beschrieb diese einzigartige Situation auf Instagram mit den Worten: "Einmal ist besonders. Zweimal außergewöhnlich. Dreimal in Folge kaum zu glauben!

". Die Familie aus Bayern wird damit in den nächsten Monaten sehr turbulent zu tun haben, da nun insgesamt sechs Kinder im Säuglingsalter sind. Vater Andreas Rittner zeigte sich bereits während der dritten Schwangerschaft gelassen, denn ihm war klar, dass es sich wiederum um Zwillinge handeln könnte. Er kommentierte dies mit den Worten: "Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt", was darauf hindeutet, dass er mit einer weiteren Zwillingsgeburt gerechnet hatte.

Die medizinische Begleitung der Familie übernahm bei allen drei Schwangerschaften und Geburten Oberärztin Anja Forster vom Klinikum Fürth. Nach ihr wurde eines der neugeborenen Mädchen benannt. Forster betonte, dass es sich bei der dritten Zwillingsschwangerschaft in mehrfacher Hinsicht um eine Besonderheit handelt, die sich nicht einfach erklären lässt, zumal in keinem der Fälle eine künstliche Befruchtung stattgefunden habe.

"Es ist eigentlich Zufall", sagte sie. Für die Eltern ist es dennoch doppeltes Glück. Jasmin Rittner hatte bereits im Februar geäußert, dass sie sich schon immer viele Kinder gewünscht habe.

"Es ist auf jeden Fall ein sehr tolles Gefühl", ergänzte Vater Andreas, der gemeinsam mit seiner Frau die große Freude über die wachsende Familie teilt. Die Wahrscheinlichkeit, dreimal hintereinander Zwillinge zu gebären, ist extrem gering und macht die Geschichte der Rittners zu einem medizinischen und persönlichen Phänomen, das bundesweit Aufsehen erregt. Die Familie bleibt trotz der Herausforderungen, die sechs Kleinkinder mit sich bringen, optimistisch und genießt das große Glück, das sie erwartet hat.

Die Berichterstattung über diese Familie unterstreicht, wie unvorhersehbar das Leben sein kann und welch wunderbare Überraschungen es bereithält, wenn man sich auf die Familie freut und die Freude über jedes neue Leben teilt





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