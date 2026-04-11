Der FC Bayern München hat beim Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli einen neuen Bundesliga-Torrekord aufgestellt und damit die eigene Bestmarke aus der Saison 1971/72 übertroffen. Leon Goretzka und Jamal Musiala waren wichtige Torschützen beim historischen Erfolg.

Der FC Bayern München hat im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli einen beeindruckenden Bundesliga - Torrekord aufgestellt und damit erneut seine Dominanz in der deutschen Fußballlandschaft unter Beweis gestellt. Die Bayern-Offensive zeigte sich in Hamburg in bestechender Form und erzielte insgesamt fünf Tore, was die Saisonbilanz auf beachtliche 105 Treffer erhöhte. Dieser Erfolg übertrifft die bisherige Bestmarke von 101 Toren, die der Verein in der Saison 1971/72 aufgestellt hatte.

Das Spiel gegen St. Pauli war somit ein historischer Moment für den deutschen Rekordmeister und seine Fans. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany reiste mit dem Ziel nach Hamburg, den Rekord zu knacken. Die Spieler waren hochmotiviert und entschlossen, diesen Meilenstein zu erreichen. \Der Auftakt des Spiels war vielversprechend für die Bayern. Bereits in der 9. Spielminute erzielte Jamal Musiala das wichtige 101. Tor, das den Rekord in greifbare Nähe rückte. Die Freude über diesen Treffer war groß, doch die Bayern-Profis ließen nicht locker und setzten ihren Angriffswillen fort. Leon Goretzka erhöhte in der 53. Minute auf 102 Tore und sorgte damit für den historischen Moment. Nur eine Minute später, in der 54. Minute, legte Michael Olise nach und erzielte das 103. Tor. Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro trugen mit weiteren Treffern zum 5:0-Endstand bei. Die Bayern-Fans feierten diesen Sieg und den Rekord, der die herausragende Leistung des Teams in dieser Saison widerspiegelt. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung, bei der jeder Spieler seinen Beitrag zum Erfolg leistete. Auch der Trainer Vincent Kompany spielte eine wichtige Rolle, indem er die Spieler optimal einsetzte und die richtige Taktik wählte.\Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer, der in der Startelf als Rechtsverteidiger auflief, wurde in der 59. Spielminute ausgewechselt. Für ihn kam Alphonso Davies ins Spiel. Trotzdem war Laimer Teil des Teams, das diesen historischen Erfolg erreichte. Die Bayern-Fans feierten den Sieg ausgiebig, da er die unglaubliche Saisonleistung der Mannschaft unterstreicht. Die Leistung der Bayern war in diesem Spiel von absoluter Dominanz geprägt. Das Team zeigte eine beeindruckende Leistung in Angriff und Verteidigung und kontrollierte das Spiel von Anfang bis Ende. Die Bayern bewiesen einmal mehr, warum sie zu den besten Vereinen der Welt gehören. Das Spiel gegen St. Pauli wird in die Geschichte des FC Bayern München eingehen und von den Fans noch lange in Erinnerung behalten werden. Die Spieler und das Trainerteam können stolz auf ihre Leistung sein, die durch diesen Rekord eindrucksvoll dokumentiert wird. Der Sieg und der Rekord sind ein Zeichen für die Stärke und den Ehrgeiz des Teams. Die Bayern setzen somit ein Zeichen für ihre Dominanz im deutschen Fußball





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