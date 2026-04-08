Bayern mit Auswärtssieg gegen Real, Arsenal siegt spät in Lissabon – Lucescu verstorben

Spannung pur in der Champions League: Bayern München gewinnt gegen Real Madrid, Arsenal sichert sich einen späten Sieg gegen Sporting Lissabon. Zudem trauert die Fußballwelt um Trainerlegende Lucescu.

Am Dienstagabend lieferten sich die Bayern eine packende Auseinandersetzung in der spanischen Hauptstadt, die sie mit einem 2:1 (1:0) für sich entschieden. Dieses Ergebnis verschafft den Münchnern eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche, das in heimischer Arena stattfinden wird.

In einer parallel stattfindenden Partie zeigte auch Arsenal eine starke Leistung und sicherte sich einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon, der in der Schlussphase des Spiels errungen wurde. Dieses Ergebnis untermauert die Ambitionen beider Teams in der laufenden Saison der Champions League und lässt spannende Begegnungen in den kommenden Wochen erwarten. Der Abend war auch von einer tragischen Nachricht überschattet: Der Tod der rumänischen Trainerlegende Lucescu, der im Alter von 80 Jahren verstarb, wurde bekannt, nur zwei Wochen nach dem WM-Play-off. \Das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München, ein Duell zwischen dem 15-fachen und dem 6-fachen Champion, den beiden Vereinen mit den meisten Teilnahmen an der Champions League, hielt die hohen Erwartungen. Bayern präsentierte sich dominant und spielte mit einer Selbstverständlichkeit, die an ein Heimspiel erinnerte. Laimer eröffnete den Reigen der Chancen mit einem Fernschuss, während Upamecano eine frühe Führung vergab. Real Madrid versuchte, durch Konter zu agieren, scheiterte aber immer wieder an Manuel Neuer, der in Topform agierte und mehrere gefährliche Schüsse parierte. Kurz vor der Halbzeit brachte Luis Diaz die Bayern durch ein schnelles Zusammenspiel und einen präzisen Abschluss in Führung. Nach der Pause erhöhte Harry Kane mit einem präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums, was die Führung auf 2:0 ausbaute. Vinicius Jr. scheiterte am Außennetz, und Neuer verhinderte weitere Tore. Mbappe gelang zwar noch der Anschlusstreffer, doch mehr war für die Spanier nicht drin, was ihre beeindruckende Serie von Erfolgen gegen die Bayern in den letzten Jahren gefährdet. \Im parallel stattfindenden Spiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal übernahm der englische Tabellenführer nach einer frühen Chance für die Portugiesen die Kontrolle. Die Partie blieb intensiv, jedoch ohne große Torchancen bis zur Halbzeit. Arsenal agierte ungewöhnlich harmlos, während die Portugiesen kompakt verteidigten und Declan Rice und Co. das Leben schwer machten. Ein Tor von Zubimendi wurde aufgrund von Abseits nicht gegeben. In der Nachspielzeit gelang Kai Havertz doch noch der entscheidende Treffer, der Arsenal den Sieg sicherte. In Linz glänzte die 18-jährige Tennisspielerin Lilli Tagger beim Upper Austria Ladies Turnier in der ersten Runde mit einem 6:4, 7:6 (5) Sieg gegen Paula Badosa, was Barbara Schett zu der Aussage veranlasste, Tagger habe Top-Ten-Potenzial. Die Abendzeitung informiert ihre Leser über die wichtigsten Ereignisse des Tages, einschließlich Sportereignissen und des Todes von Lucescu.





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