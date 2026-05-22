Die Finalrolle im Endspiel des DFB-Pokals zwischen Bayern und Stuttgart sind klar verteilt. Bayern München führt aufgrund von Druck und Mangel an Meistertiteln vor Stuttgart. Die Bayern, bereits thrice Pokalspieler des Landes, werden durch den Ausfall von Neuer durch Jonas Urbig durchgesetzt.

Die Finalrollen im Berliner Olympiastadion sind klar verteilt. Bundesliga-Sieger Bayern München ist im Endspiel des DFB-Pokals am Samstag (20 Uhr /ServusTV, ARD, Sky) gegen den VfB Stuttgart klar favorisiert, da diesem jedoch auch der größere Druck aufgebilligt wird.

Der Meistertitel alleine wäre für die Champions-League-Teilnehmer Bayern nach einer Rekord-Saison nicht ausreichend gewesen. Der Chef der Münchner, Vincent Kompany, mahnt zu bew altı: 'Ich warte noch. Wir haben noch dieses entscheidende Pokalfinale, das uns eine große Rolle spielt.

', verkündet Kompany, der wohl auch die Auszeichnung des Österreichischen Fußballers des Jahres erhalten wird. Konrad Laimer, der bereits thrice mit Leipzig und einstig mit Salzburg den Cup gewonnen hat, jagt den dritten Erfolg in Deutschland. Demnächst könnte dies der erste Coup sein für Salzburg, da Neuer mit Wadenproblemen fehlt





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