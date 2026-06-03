Baumgartners WM-Traum ist zerstört

Christoph Baumgartner hat sich bei einem Schuss im Oberschenkel verletzt und wird nun pausieren. Der ÖFB reist ohne ihn in die USA und die Nachnominierung eines Spielers ist noch möglich.

Der WM-Traum von Christoph Baumgartner ist am Montagabend platzte, als er sich bei einem Schuss im Oberschenkel verletzte. Eine MRT-Untersuchung am nächsten Tag bestätigte eine Muskelverletzung.

Der 26-jährige Offensivmann wurde bereits am Mittwoch operiert und wird nun pausieren. Die Zukunft des Spielers ist noch unklar. Der ÖFB reist am Donnerstag mit 25 Spielern in die USA, ohne Baumgartner. Die Nachnominierung eines Spielers ist bis zum Auftaktspiel gegen Jordanien noch möglich.

Der Trainingsbetrieb soll weiterhin bestens gewährleistet sein. Der ÖFB hat vorerst auf die Nachnominierung eines Spielers verzichtet. Die Einwilligung zum Newsletter umfasst auch Übermittlungen an Empfänger in Drittstaaten ohne angemessenes Datenschutzniveau





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