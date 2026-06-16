Baumarktkette Hellweg beantragt Insolvenz - Alle 68 Märkte vorerst weiter geöffnet

Der traditionsreiche Baumarktbetreiber Hellweg hat Insolvenz angemeldet. Trotz der Pleite bleiben alle Standorte in Deutschland und Österreich vorerst geöffnet. Die rund 2900 Mitarbeiter erhalten in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld. Ein vorläufiger Sachwalter wurde bestellt, um die Gläubigerinteressen zu wahren und eine Sanierung zu prüfen.

Das zuständige Amtsgericht Essen hat dem Antrag auf Insolvenz verfahren für das Unternehmen Hellweg bereits zugestimmt, wie die "Bild" am Dienstag berichtet. Das schon länger angeschlagene Unternehmen mit Zentrale in Dortmund hatte erst Ende letzten Jahres im Zuge einer umfassenden Restrukturierung mehrere Filialen geschlossen und hunderte Stellen abgebaut.

Trotz der nunmehrigen Pleite sollen die verbliebenen Standorte vorerst weitergeführt werden. Nach Angaben des Unternehmens bleiben alle 68 Märkte sowie der Online-Shop geöffnet. Die rund 2900 Mitarbeiter kann Hellweg offenbar nicht mehr bezahlen. Sie werden in den kommenden drei Monaten Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit erhalten - das ist die maximale Länge, die das deutsche Gesetz vorsieht.

Vom Dortmunder Firmensitz werden auch die sechs Filialen in Österreich gesteuert. Diese befinden sich in Ried im Innkreis, Kirchdorf an der Krems (beide OÖ), eine in Straßwalchen in Salzburg und drei weitere in der Steiermark (Graz, Raaba-Grambach und Fürstenfeld). Das Gericht bestellte für die Insolvenz den Rechtsanwalt Stefan Denkhaus zum vorläufigen Sachverwalter, um die Interessen der Gläubiger zu überwachen.

Zudem wurden zwei Sanierungsexperten in die Geschäftsführung berufen. Es wird also auf Hochtouren am Fortbestand des Unternehmens gearbeitet. Dabei kommen in der Regel alle Standorte auf den Prüfstand. Ob bzw. welche dabei bald geschlossen werden könnten, ist bislang nicht bekannt.

Die Insolvenz des traditionsreichen Baumarktunternehmens Hellweg markiert einen weiteren Tiefpunkt im deutschen Einzelhandel, der seit Jahren unter hohen Kosten, verändertem Konsumverhalten und starkem Online-Wettbewerb leidet. Hellweg war lange Zeit als einer der größten Baumarktbetreiber in Deutschland bekannt, mit einem umfangreichen Sortiment an Baustoffen, Gartenbedarf und Werkzeugen. Die nun angekündigte Insolvenz wirft Fragen nach den Ursachen und den Perspektiven für die verbleibenden Mitarbeiter und Standorte auf.

Experten sehen in der Entwicklung einen Beleg für die anhaltenden strukturellen Probleme im stationären Handel, insbesondere in segmentspezifischen Märkten wie Baumärkten, die zunehmend unter der Macht der Online-Riesen und den gestiegenen Immobilienkosten leiden. Die Entscheidung, trotz Insolvenzantrag vorerst alle Märkte geöffnet zu halten, könnte ein Versuch sein, die Geschäfts Continued operation for the time being while evaluating options for restructuring or sale.

Der vorläufige Sachwalter Stefan Denkhaus hat die Aufgabe, die Vermögenswerte zu sichern und einen Insolvenzplan zu erarbeiten, der möglichst viele Arbeitsplätze erhalten könnte. Die Berufung von Sanierungsexperten in die Geschäftsführung deutet darauf hin, dass es ernsthafte Bemühungen gibt, eine Lösung zu finden, die das Unternehmen als Ganzes oder in Teilen fortführen kann. Gleichzeitig müssen die rund 2900 Beschäftigten in den nächsten drei Monaten mit Insolvenzgeld rechnen, was für sie eine erhebliche Unsicherheit bedeutet.

Die österreichischen Filialen sind ebenfalls betroffen, werden aber weiterhin vom Dortmunder Hauptsitz aus gesteuert, was die Komplexität der Situation erhöht. Die genauen Gründe für den erneuten Absturz nach der bereits durchgeführten Restrukturierung sind noch nicht vollständig klar. Möglicherweise haben die vorherigen Maßnahmen nicht ausgereicht, um die wirtschaftliche Stabilität langfristig zu sichern. Auch die hohe Verschuldung und die schwierige Finanzierungslandschaft könnten eine Rolle spielen.

Die Baumarktbranche insgesamt steht vor großen Herausforderungen: Viele Verbraucher sparen seit der Energiekrise und Inflation bei Heimwerkerprojekten, während gleichzeitig die Konkurrenz durch Discounter und Online-Händler zugenommen hat. Hellweg wird in den kommenden Wochen und Monaten einen Insolvenzplan vorlegen müssen, der die Gläubiger befriedigt und möglichst viele Arbeitsplätze erhält. Ob dies gelingt, hängt von der wirtschaftlichen Situation, der Nachfrage nach Baumaterialien und der Fähigkeit ab, neue Investoren zu finden.

Die Entwicklung bei Hellweg zeigt, dass auch etablierte Handelsunternehmen vor den aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen nicht sicher sind und dass Insolvenzen im Einzelhandel weiter zunehmen könnten. Für die betroffenen Mitarbeiter und Regionen bedeutet dies eine große Belastung, und es bleibt zu hoffen, dass eine tragfähige Lösung gefunden wird, die sowohl die Interessen der Belegschaft als auch der Gläubiger berücksichtigt. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig eine rechtzeitige und umfassende Sanierung sein kann, um das Ende eines Unternehmens abzuwenden.

Nun liegt es an den Insolvenzverwaltern und Sanierungsexperten, die nächsten Schritte zu planen und umzusetzen, um das Bestmögliche für alle Beteiligten zu erreichen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Hellweg als eigenständiges Unternehmen überleben kann oder ob die Marke vom Markt verschwindet und lediglich einzelne Standorte von anderen Betreibern übernommen werden. Die Insolvenz ist ein herber Rückschlag für die über 2900 Beschäftigten und ihre Familien, aber auch für die Lieferanten und Geschäftspartner, die nun mit Forderungsausfällen rechnen müssen.

Die wirtschaftliche Stabilität des gesamten Sektors steht auf dem Spiel, wenn ein so großer Akteur insolvent wird. Daher ist es im Interesse aller, dass eine geordnete und faire Lösung gefunden wird, die das Unternehmen saniert oder einen geordneten Übergang ermöglicht





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