Baum rettet Lenker vor tödlichem Absturz

Ein Baum hat einem Lenker eines Kleintransporters nach einem Überschlag in Steinbach an der Steyr vermutlich vor einem tödlichen Absturz bewahrt. Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Baum hat Dienstagnachmittag einem Lenker eines Kleintransporters nach einem Überschlag in Steinbach an der Steyr (Bezirk Kirchdorf an der Krems) vermutlich vor einem tödlichen Absturz bewahrt.

Die Einsatzkräfte von vier Feuerwehren, Rettung, Notarzthubschrauber und die Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall nach Steinbach an der Steyr alarmiert. Der Lenker eines Paketzustelldienstes ist aus noch unbekannten Gründen von einer schmalen und steilen Straße in Steinbach an der Steyr abgekommen, der Transporter kam in den Waldbereich, überschlug sich und kam auf dem Bereich der Windschutzscheibe liegend zum Stillstand. Der Lenker war zum Glück nicht eingeklemmt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Für die Einsatzkräfte war aber schnell klar: Der Baum in der steilen Waldung hat vermutlich einen Absturz über die steile Hanglage verhindert. Der Transporter wäre sonst höchstwahrscheinlich rund 150 Meter über den steilen Hang abgestürzt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeuges gestaltete sich schwierig





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