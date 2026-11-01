Bauernregeln Allerheiligen: Wie zuverlässig sind Winterprognosen?

Bauernregeln zu Allerheiligen versprechen Winter oder Milde. Doch wie genau sind diese alten Wetterweisheiten für Vorarlberg und die Weihnachtszeit wirklich?

Frost, Sonnenschein oder sogar Schnee zu Weihnachten: Alte Wetterweisheiten wagen einen Blick auf die kommenden Wochen. Doch wie zuverlässig sind sie? Wird der Winter kalt oder bleibt es mild? Alte Bauernregeln rund um Allerheiligen am 1. November sollen Hinweise auf die kommenden Wochen geben. Manche versprechen Sonnenschein, andere Frost. Doch wie verlässlich sind die Wetterweisheiten?

Allerheiligen als Wetterdeutung

Der November ist da und mit ihm die Frage, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickeln wird. Gerade in Vorarlberg dürfte viele interessieren, wann der erste richtige Wintereinbruch bevorsteht. Früher orientierten sich Bauern bei solchen Fragen an bestimmten Tagen im Kalender. Einer davon ist Allerheiligen am 1. November. Der Feiertag zählt zu den sogenannten Lostagen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass sich aus dem Wetter an einzelnen Tagen Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung ziehen lassen. Rund um Allerheiligen sind gleich mehrere solcher Bauernregeln überliefert. Allerdings kommen sie zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen.

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Eine bekannte Bauernregel lautet: Bringt Allerheiligen einen Winter, so bringt Martini einen Sommer. Gemeint ist damit, dass auf winterliche Verhältnisse am 1. November rund um den Martinstag am 11. November wieder eine mildere Wetterphase folgen könnte. Eine andere Wetterweisheit stellt hingegen den Sonnenschein in den Mittelpunkt: Hat Allerheiligen Sonnenschein, wird es um Martini umso kälter sein. Demnach soll ein freundlicher Allerheiligentag auf sinkende Temperaturen innerhalb der folgenden zehn Tage hindeuten.

Die beiden Regeln zeigen, wie unterschiedlich die überlieferten Wetterdeutungen ausfallen können. Nicht jede Bauernregel zu Allerheiligen kündigt Kälte an. Eine weitere alte Weisheit lautet: Ist es zu Allerheiligen rein, tritt Altweibersommer ein. Ein klarer Himmel am 1. November soll demnach auf eine weitere milde Wetterphase hindeuten. Der Begriff Altweibersommer steht für eine freundliche, häufig sonnige Wetterperiode im Herbst.

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Prognosen für die Weihnachtszeit

Eine besonders weitreichende Wetterweisheit beschäftigt sich bereits mit den Weihnachtsfeiertagen: Allerheiligenreif macht zur Weihnacht alles steif. Nach dieser Regel soll Frost am 1. November auf winterliche Verhältnisse rund um Weihnachten hindeuten. Bauernregeln entstanden zu einer Zeit, in der es weder moderne Wettermodelle noch die heutigen meteorologischen Messmöglichkeiten gab. Sie beruhen auf überlieferten Natur- und Wetterbeobachtungen, die über Generationen weitergegeben wurden.

Wissenschaftlich verlässliche Vorhersagen für den kommenden Winter lassen sich daraus jedoch nicht ableiten. Das Wetter an einem einzelnen Novembertag reicht nicht aus, um die Temperaturen oder Schneeverhältnisse mehrere Wochen später vorherzusagen. Dennoch sind die alten Sprüche bis heute Teil des bäuerlichen Brauchtums. Ob die Bauernregeln zu Allerheiligen in diesem Jahr zufällig zutreffen, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.