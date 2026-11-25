Die Tradition am 25. November deutet auf strenge Kälte und Schneefall hin. Aktuelle meteorologische Daten bestätigen milde Temperaturen bei gleichzeitigem Wolkenaufzug für die kommenden Tage.

Der Übergang vom Herbst in den Winter bringt nicht nur kältere Temperaturen, sondern auch alte Wettersprüche zurück in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Der 25. November, der Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandria, gilt in der traditionellen Meteorologie als entscheidender Lostag für die Prognose der kommenden Saison. Die Frage, ob ein eisiger Winter bevorsteht oder milde Temperaturen dominieren, wird an diesem Datum häufig anhand der beobachteten Witterungsbedingungen beantwortet.

Traditionelle Wetterprognosen am 25. November

Die bekannteste Bauernregel lautet, dass sich die Witterung um Kathrein für den gesamten Winter auswirkt. Dieser Spruch suggeriert eine direkte Korrelation zwischen dem Wetter am 25. November und der Qualität der kalten Jahreszeit. Eine weitere gängige Regel bezieht sich auf den ersten Schneefall, der laut Überlieferung spätestens am 30. November, dem Andreastag, erfolgen soll, sofern er am 25. November fehlt. Zusätzlich existiert ein Spruch, der darauf hinweist, dass mattes Wetter an Kathrein einen verspäteten Frühlingsanfang ankündigt.

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Obwohl diesen Regeln ein gewisser statistischer Kern zugeschrieben wird, sollten sie nicht als exakte wissenschaftliche Prognose missverstanden werden. Die Traditionen basieren auf jahrhundertelangen Beobachtungen, die jedoch keinen modernen meteorologischen Standards entsprechen. Dennoch faszinieren diese alten Weisheiten die Menschen weiterhin und geben Anlass, genau auf die aktuellen Bedingungen zu achten.

Aktuelle Wetterlage und meteorologische Daten

Die aktuellen Beobachtungen für den 25. November zeigen ein komplexes Bild. Zu Beginn ist das Wetter trocken, wobei im Bereich des Marchfeldes noch sonnige Auflockerungen zu verzeichnen sind. Tagsüber zieht mittelhohe Wolken von Süden her auf, die die himmlische Klarheit zunehmend verdecken. In den Niederungen hält sich zudem Nebel, der sich im Tagesverlauf allmählich ausbreitet und die Sichtweite einschränkt.

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Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wind, der im Tagesverlauf zu einem lebhaften, kalten Südostwind auffrischt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad Celsius, was auf eine leicht frostige Grundstimmung hindeutet. Diese Werte sind nicht extrem niedrig, weisen aber auf den beginnenden Wintereinbruch hin. Die Kombination aus Wolken, Nebel und Wind schafft eine typisch herbstliche Atmosphäre.

Verlauf in den darauffolgenden Tagen

Der 26. November beginnt mit dichten Wolken, von denen anfangs leichter Schneefall erwartet wird. In den Voralpen ist in der Früh vereinzelt und vorübergehend noch gefrierender Regen zu erwarten, der bei Temperaturen zwischen -2 und +1 Grad zu Glatteis führen kann. Im Laufe des Vormittags intensiviert sich der Schneefall von Süden her, wobei er am Nachmittag allmählich nachlässt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost, wobei im Waldviertel stellenweise mit Schneeverwehungen zu rechnen ist.

Am 27. November zeigt sich das Wetter gebietsweise mit dichten Wolken, jedoch fallen nur noch stellenweise einzelne Schneeflocken. Besonders in Richtung Marchfeld lässt sich ab und zu die Sonne blicken. Tagsüber weht jedoch noch lebhafter, eisiger Nordwestwind, und die Temperaturen sinken weiter auf Werte zwischen -3 und +1 Grad. Diese Entwicklung unterstreicht den allmählichen, aber spürbaren Übergang in die Wintermonate.

Einordnung der Vorhersagen

Die aktuellen Bedingungen deuten auf einen beginnenden Wintereinbruch hin, der sich durch abnehmende Temperaturen und zunehmende Bewölkung charakterisiert. Obwohl die Bauernregel eine definitive Aussage über den gesamten Winter macht, bleibt die Vorhersage Unsicherheit unterliegt. Die meteorologischen Daten bestätigen jedoch, dass der November bereits Kälte und Schnee in Teilen des Landes bringt. Die Beobachtung dieser Entwicklungen bietet einen Einblick in die dynamische Natur des Übergangs von Herbst zu Winter.