Bauernregel zu St. Gervasius: Eine wenig verlässliche Vorhersage

Die Aussage, dass Regen am 19. Juni auf St. Gervasius eine längere Regenperiode ankündigt, gilt als wenig verlässlich. Meteorologen sehen keine Verbindung zwischen einem einzelnen Kalendertag und der Wetterentwicklung. Die aktuellen Prognosen sprechen für eine wärmere Wetterlage.

Wenn's regnet auf St. Gervasius , es 40 Tage regnen muss. Die Aussage lässt wenig Interpretationsspielraum zu. Demnach soll Niederschlag am 19. Juni eine längere Regen periode ankündigen.

Für viele klingt das nach einer wenig erfreulichen Aussicht auf die kommenden Sommerwochen. Meteorologen beurteilen solche Bauernregeln allerdings zurückhaltend. Nach heutigem Stand der Wissenschaft lässt sich die Wetterentwicklung nicht anhand eines einzelnen Kalendertages vorhersagen. Maßgeblich sind vielmehr das Zusammenspiel von Hoch- und Tiefdruckgebieten, Temperaturunterschieden sowie großräumigen Strömungen in der Atmosphäre.

Entsprechend gilt die Gervasius-Regel als wenig verlässlich. Auch die aktuellen Prognosen für Österreich sprechen derzeit nicht für eine längere Regenphase. Stattdessen deuten die Vorhersagen auf eine deutlich wärmere Wetterlage hin. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen vielerorts über die Marke von 30 Grad steigen.

Von anhaltendem Regen ist nach derzeitigem Stand wenig zu bemerken. Mehr Bedeutung messen Meteorologen dem Siebenschläfertag am 27. Juni bei. Dahinter steht ein tatsächlicher meteorologischer Zusammenhang.

Gegen Ende Juni stabilisieren sich häufig die großräumigen Wetterlagen über Mitteleuropa. Dadurch kann die Wetterentwicklung zu dieser Zeit Hinweise darauf geben, wie sich die folgenden Wochen gestalten. Eine verlässliche Vorhersage ist auch das nicht. Statistisch gilt die Regel jedoch als deutlich aussagekräftiger als der Wetterspruch zu St. Gervasius





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