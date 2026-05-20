Bass Eickhout, Freund der grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling, verlässt das EU-Parlament. Knalleffekt bei den EU-Grünen. Der Rücktritt trägt tangential zur österreichischen Politik. Eickhout leitete die Fraktion und fungierte als Spitzenkandidat der Grünen bei der nächsten EU-Wahl.

Der Freund der österreichischen EU- Abgeordnete n Lena Schilling, Bas Eickhout , verlässt das EU-Parlament. Knalleffekt bei den EU-Grünen - mit einer Tangente zur österreichischen Politik : Der Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament , Bas Eickhout , hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Abgeordnete r erklärt.

Der 49-jährige Niederländer zieht die Konsequenzen aus "unangemessenen Beziehungen" in seinem beruflichen Umfeld. Eickhout hat eine Beziehung zur österreichischen EU-Abgeordneten Lena Schilling.

"Ich habe mein eigenes Handeln in der vergangenen Zeit kritisch reflektiert. Ich habe in der Vergangenheit nicht immer das Richtige getan. Ich hatte Beziehungen, die nicht zu meiner Rolle passten. Ich hätte das nicht tun sollen und übernehme die Verantwortung dafür.

" Die Fraktion der Grünen im EU-Parlament erklärte, sie respektiere und verstehe Eickhouts Schritt. Man nehme jegliche Vorwürfe von Verstößen gegen den Verhaltenskodex sehr ernst. Ein professionelles und offenes Arbeitsumfeld sei entscheidend.

Darüber hinaus verwies die Fraktion auf vertrauliche Berater und Ressourcen für diejenigen, die mit solchen Problemen konfrontiert sind. Auch Eickhouts niederländische Heimatpartei PRO (das Ergebnis einer Fusion von GroenLinks und der PvdA) bestätigte, dass der Rücktritt unter anderem erfolgt sei, weil er frühere Arbeitsbeziehungen nicht gemeldet habe. Eickhout selbst ergänzte, dass ihm nach den jüngsten Wahlen auch die Energie für eine Fortsetzung fehle und die Partei angesichts der Neugründung von PRO frische Kräfte verdiene.

Der Rücktritt folgt auf Berichte von Politico Playbook aus der vergangenen Woche. Demnach hatte Eickhout intern offengelegt, eine Beziehung mit der 25-jährigen österreichische Abgeordneten Lena Schilling zu führen. Eickhout lässt jedoch klarstellen, dass der aktuelle Rücktritt "nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun" habe. Weitere Details wurden nicht genannt





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