Barrie Kosky interpretiert Rossinis Oper Il viaggio a Reims modern neu

Regisseur Barrie Kosky setzt auf Humor und historische Klänge, um die Oper Il viaggio a Reims für ein modernes Publikum neu zu inszenieren.

Die Oper 'Il viaggio a Reims' feiert ihr rund zweihundertjähriges Bestehen, doch anstatt in der Vergangenheit zu verharren, bringt Regisseur Barrie Kosky das Werk mit einer radikalen und zeitgemäßen Interpretation in die Gegenwart.

In seiner Neuinszenierung bricht Kosky bewusst mit den traditionellen Erwartungen. Anstelle der Krönung des französischen Königs Karl X., die im Original den Anlass für die Reise der Protagonisten bildet, steht nun ein ganz anderes Ereignis im Mittelpunkt: der runde Geburtstag von Cecilia Bartoli, der Intendantin der Pfingstfestspiele. Kosky vertritt die feste Überzeugung, dass eine monarchische Krönung das moderne Publikum nicht mehr emotional erreichen oder interessieren könne.

Indem er das Geschehen in einen privaten und feierlichen Kontext verschiebt, schafft er eine Brücke zwischen der historischen Vorlage und der heutigen Zeit. Doch die eigentliche Pointe der Handlung liegt darin, dass die illustre Reisegruppe ihr Ziel niemals erreicht. Wie bereits in der Originalfassung stranden die Passagiere auf ihrer Anreise, was die gesamte Dynamik des Stücks bestimmt. In einer Welt, die oft von Schwere und Ernsthaftigkeit geprägt ist, setzt Kosky auf die heilende Kraft des Lachens.

Er betont, dass die Menschen ihr Leben kaum überleben könnten, wenn sie nicht in der Lage wären, über die Absurditäten des Daseins zu schmunzeln. Die irrwitzigen Ereignisse, die sich im Laufe der Aufführung entfalten, spiegeln diese Philosophie wider. Da es in 'Il viaggio a Reims' keine handfeste, lineare Handlung gibt, betrachtet Kosky das Werk fast schon als ein blödes Stück, das man nicht mit Logik verstehen, sondern mit dem Herzen und dem Humor erleben müsse.

Gerade dieser Mangel an einer klassischen dramaturgischen Struktur macht die Inszenierung aus künstlerischer Sicht zu einer enormen Herausforderung. Während viele Regisseure sich an einer starken Handlung orientieren, muss Kosky hier völlig neue Wege finden, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten und die Bühnenpräsenz zu füllen. Er vergleicht die Schwierigkeit dieser Arbeit überraschenderweise mit dem 'Ring des Nibelungen' von Richard Wagner.

Aus seiner Sicht sei es zehnmal schwerer, 'Il viaggio a Reims' zu inszenieren als den gewaltigen Wagner-Zyklus, da die lockere Struktur der Oper weitaus mehr kreative Eigenleistung und präzises Timing vom Ensemble fordert. Die künstlerischen Entfaltungsmöglichkeiten sind zwar gewaltig, doch sie verlangen den australischen Regisseur und seine Mitwirkenden alles ab. Neben der visuellen und darstellerischen Neugestaltung legt die Produktion auch musikalisch einen besonderen Wert auf Authentizität.

Das beteiligte Orchester verwendet historische Instrumente, um den ursprünglichen Klang der damaligen Zeit so präzise wie möglich zu rekonstruieren. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Publikum, die Musik in einer Nuancierung zu erleben, die der Intention Rossinis näherkommt als moderne Orchesterbesetzungen. Es entsteht eine Symbiose aus avantgardistischer Regie und klanglicher Tradition. Die Premiere dieses ambitionierten Projekts ist für den 22.

Mai angesetzt und verspricht, ein Highlight der Saison zu werden, das die Grenzen zwischen Tradition und Moderne verschwimmen lässt und die Freude am Musiktheater in den Vordergrund stellt





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