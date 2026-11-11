Barmherzige Brüder: Überhöhte Medikamentenpreise für öffentliche Krankenhäuser - Mehr als 1.100 Prozent Aufschlag im Fall Linz

Eine neue Spiegel‑Recherche deckt auf, dass die Barmherzigen Brüder Medikamente zu überhöhten Preisen weiterverrechnen, was zu erstreblich hohen Steuerzahlungen geführt haben könnte.

Die Barmherzigen Brüder stehen im Fokus einer neuen Spiegel‑Recherche, die eine massive Aufschlagvereinbarung von über 1.100 Prozent bei der Preisfestlegung von Medikamenten aufzeigt. Im konkreten Beispiel Linz wird ein Antibiotikum mit durchschnittlich 19,49 Euro eingekauft, aber an ein externes Krankenhaus 24,15 Euro abgerechnet und im eigenen Spital 241,25 Euro bezahlt.

Preisaufschläge und Deckungszusagen

Der leitende Arzt und Geschäftsführer Peter Ausweger erklärt, dass die verantwortlichen Aufschläge nicht allein auf das Medikament zurückzuführen seien. Er verweist auf zusätzliche Leistungen wie die Aufbereitung von Arzneimitteln, pharmazeutische Betreuung, Personal, IT und Lagerung, die in der Abrechnung enthalten sind. Der Unterschied zwischen Einkauf und Abrechnungen sei daher zu interpretieren.

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Dennoch deuten die Zahlen darauf hin, dass die Krankenhäuser des Ordens, die mit öffentlichen Mitteln betrieben werden, Mehrkosten hervorgerufen hätten. Der Bundeslands‑Abzug des sogenannten Betriebsabgangs könnte vergrößert worden sein, was potenziell zu einer höheren Belastung der Steuerzahler führte.

Einstieg 2019: Streit im Burgenland

Bereits 2019 war das Thema im Burgenland im Fokus, als Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überhöhte Preise feststellte und den Schaden für das Land auf mehr als zwei Millionen Euro jährlich bezifferte. Der Streit schloss sich mit einem Vergleich ab, in dem die Barmherzigen Brüder mehr als 33 Millionen Euro forderten, weil Zahlungen zurückgehalten worden waren. Das Krankenhaus in Eisenstadt erhielt trotz Vergleichs weiterhin erhöhte Preise.

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Ein erster Prüfbericht des Gesundheitsfonds aus September kommt zu einer anderen rechtlichen Einschätzung als die Barmherzigen Brüder selbst. Eine abschließende Bewertung ist noch ausstehend.

Reaktionsweise der Ordens‑Apotheken

Die Barmherzigen Brüder distanzieren sich entschieden von dem Vorwurf einer ungerechtfertigten Bereicherung. Sie weisen auf die diverse Struktur der Kosten und betonen die Notwendigkeit einer vollständigen und transparenten Klärung. Die Einnahmen aus den Apothekenüberschüssen verbleiben seit Jahrzehnten am jeweiligen Standort, etwa in Graz, wo Investitionen aus Eigenmitteln zwischen 2009 und 2025 die Überschüsse deutlich überstiegen haben.

Ungeachtet der Zurückweisung der Vorwürfe kündigt der Orden an, die Medikamentenverrechnung an allen betroffenen Standorten - Wien, Linz, Graz und Eisenstadt - transparenter zu gestalten. Die Anpassungen gelten rückwirkend ab 1. Jänner 2026. Die Kostenbestandteile sollen klarer ausgewiesen und die Verwendung der Überschüsse besser nachvollziehbar werden.

Die finanziellen Auswirkungen der Umstellung sowie eventuelle Schäden für die öffentliche Hand bleiben noch offen. Im Rahmen der Unschuldsvermutung wird der Orden weiterhin auf Unschuldigkeit gedrängt, während weitere Untersuchungen und mögliche Rückforderungen in Aussicht bleiben.